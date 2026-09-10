La XV Feria de la Miel se celebrará el 19 en Vega de Liébana con una treintena de productores

Presentación XV Feria de la Miel - GOBIERNO

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XV Feria de la Miel y Otros Productos Alimentarios se celebrará el próximo 19 de septiembre en Vega de Liébana y contará con la participación de una treintena de productores.

La cita, que reúne tradición, calidad y promoción del sector, y tras quince años de trayectoria se consolidado como uno de los principales escaparates de la apicultura cántabra y se ha convertido en referencia para la promoción de la miel de calidad -como las amparadas por la Denominación de Origen Protegida Miel de Liébana- y de otros alimentos de la comarca.

La nueva edición ha sido presentada este jueves por la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, junto al alcalde, Gregorio Alonso. La primera ha destacado el papel que desempeña este evento en la visibilización del trabajo de los apicultores y en la difusión de un producto "estrechamente ligado" al territorio y a la identidad rural de la región.

Y el segundo ha subrayado la importancia de la feria para el desarrollo del sector. "Ha contribuido decisivamente a mejorar la calidad de las producciones, fomentar el intercambio de conocimientos entre los profesionales y fortalecer la organización del sector", ha resaltado, para remarcar la incidencia de la colaboración y profesionalización de los apicultores en la calidad de la miel y al trasladar a las administraciones las necesidades del colectivo.

FERIA.

La feria abrirá sus puertas a las 11.00 horas con la inauguración oficial y la apertura de la exposición y venta de productos, y contará con entre 25 y 30 puestos expositivos, centrados principalmente en productores acogidos a la Denominación de Origen Protegida Miel de Liébana, aunque también participarán elaboradores invitados de otros puntos de Cantabria y de fuera de la comunidad.

Además, la programación incluirá actividades como el concurso de postres elaborados con miel, talleres infantiles de modelado con cera de abeja, actuaciones de música tradicional y una comida popular.

Uno de los actos destacados de la jornada será la conferencia técnica impartida por el ingeniero técnico agrícola y apicultor profesional Manuel Barquín Sainz, quien abordará las nuevas decisiones que debe afrontar la apicultura ante el cambio climático. La charla finalizará con un coloquio y un sorteo de material apícola entre los asistentes.

DAÑOS DEL OSO Y SEQUÍA.

Durante el acto de presentación de la cita, la consejera y el alcalde también han aprovechado para analizar la situación actual del sector, marcada por problemas como los daños ocasionados por los osos en los colmenares y las consecuencias de la sequía sufrida esta campaña, factores que han afectado a la producción y a la rentabilidad de muchas explotaciones.

Ambos han estado acompañados también por el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio, informa el Gobierno en una nota.