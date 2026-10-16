Las XXVIII Jornadas Internacionales de Música Coral reunirán en Astillero y Guarnizo a agrupaciones de 4 territorios

Presentación de las XXVIII Jornadas Internacionales de Música Coral de Astillero - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Astillero y Guarnizo se convertirán del 23 de octubre al 6 de noviembre en punto de encuentro para la música coral con la celebración de las XXVIII Jornadas Internacionales de Música Coral. El programa reunirá a agrupaciones de Cantabria, Asturias, Alemania e Indonesia e incluirá seis conciertos, dos conferencias y, como novedad, la presentación del libro 'La música infinita: Bach', de Regino Mateo.

La concejala de Cultura, Ana Cañas, ha destacado la importancia de mantener una cita que acerca al público distintas propuestas musicales y contribuye a dinamizar la vida cultural del municipio. "Estas jornadas son una oportunidad para disfrutar de la música coral en directo y conocer agrupaciones con estilos y trayectorias diferentes. Queremos agradecer al Coro Polifónico Voz del Pueblo de Guarnizo su trabajo y compromiso para hacer posible, un año más, este programa", ha señalado.

Los conciertos tendrán lugar en la Iglesia de San José de Astillero. La programación comenzará el viernes 23, a las 19.30 horas, con Aires de Candás, de Asturias. El sábado 24, a las 20.00 horas, actuará Coral Ascasam, de Cantabria; y el domingo 25, a las 19.00 horas, será el turno de A Cappella, también de Cantabria, con Luis Ángel Martínez al piano.

El sábado 31 de octubre, a las 20.00 horas, será el turno del coro alemán ZwoZwoEins, y el domingo 1 de noviembre, a las 19.00 horas, del Vox Angelica, de Indonesia. El último concierto tendrá lugar el viernes 6 de noviembre, a las 19.30 horas, con el Coro Reconquista, de Asturias.

El director del Coro Polifónico Voz del Pueblo de Guarnizo, Jesús Carmona, ha resaltado el nivel de las agrupaciones invitadas y la incorporación de una propuesta literaria al programa.

"Los coros que nos acompañan tienen muchísimo nivel y estamos muy orgullosos de poder ofrecer al público actuaciones de tanta calidad. Además, este año incluimos como novedad la presentación del libro, una propuesta que amplía el programa y nos permitirá acercarnos a la música desde otra perspectiva", ha explicado.

La presentación del libro, a cargo de Regino Mateo, tendrá lugar el jueves 29 de octubre, a las 19.30 horas, en el Espacio Fermín Molino. El encuentro incluirá venta y firma de ejemplares.

El programa de conferencias se completará el martes 27, a la misma hora y en el mismo espacio, con Música coral de la Generación de la República, a cargo de Zaida Hernández-Úrculo.

Los conciertos serán de acceso libre hasta completar aforo, salvo los de ZwoZwoEins y Vox Angelica, cuyas entradas tendrán un precio de cinco euros. Se podrán adquirir el mismo día del concierto o solicitar a través del correo corovozdelpueblo@gmail.com y de los teléfonos 646 322 856, 680 266 085 y 650 311 161.

El Coro Polifónico Voz del Pueblo de Guarnizo invita también a quienes quieran incorporarse a sus ensayos y actividades musicales. El coro, integrado por voces masculinas, ensaya los martes y jueves de 19.00 a 21.00 horas.