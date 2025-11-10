Yago Domínguez y Lucía Machado ganan La Invernal de Laredo, última prueba del campeonato EDP Surf Pro Spain - EDP

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El surfista vasco Yago Domínguez y la canaria Lucía Machado han ganado la X edición de La Invernal de Laredo, última prueba del campeonato EDP Surf Pro Spain de este año.

Surfistas destacados a nivel nacional, pero también a europeo --franceses, polacos y alemanes-- se han dado cita en la Playa Salvé de Laredo en este evento que se ha consolidado como uno de los más importantes del norte de España, ha destacado este lunes EDP en un comunicado.

En categoría masculina, el segundo puesto ha sido para Jacobo Trigo y el tercero y cuarto, para Mario Rasines y Rubén Vitoria, respectivamente.

Por otro lado, en categoría femenina, Bianca Tye obtuvo el segundo puesto, mientras que Luna Carrera y Leticia Canales se hicieron con la segunda y tercera posición, respectivamente.

En la entrega de premios han participado la responsable de Marca de EDP en España, Elena Iglesias; y el organizador de La Invernal, Endika Felices.

Impulsado y patrocinado por la energética EDP, el campeonato se ha desarrollado a lo largo de cinco pruebas: la Yerbabuena (Barbate-Cádiz), el Surf Music and Friends (Salinas-Asturias), el Festival Escuela Cántabra (Somo-Cantabria), el Surf City Gijón (Asturias) y, finalmente, en la prueba de La Invernal (Laredo- Cantabria).

Con un total de 8.000 euros en premios en cada prueba, el campeonato se ha convertido en un escaparate perfecto para las jóvenes promesas del surf y también para observar la evolución de la trayectoria de los profesionales de este deporte.

EDP apuesta por el surf, pues este deporte "es una demostración de la fuerza del mar y el viento y un compromiso con la naturaleza, valores que guían su apuesta por las energías renovables".