Zuloaga acusa a Buruaga de "montar una polémica donde no la hay" con la visita de Puente

SANTANDER, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha acusado a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, de "montar una polémica donde no la hay" con la visita del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para visitar las obras del ramal de continuidad Sierrapando-Barreda.

Zuloaga ha afirmado que la presidenta regional "solo obedece a los intereses del PP" y, por ello, "está en buscar problemas", y ha criticado la "salida completamente desmesurada" de ayer del Gobierno de Cantabria del PP y Buruaga con la visita del ministro a la región.

Así lo ha dicho el dirigente socialista desde la localidad de Seña, en Limpias, donde ha recalado con la campaña 'Enciende Cantabria' y donde ha estado acompañado por la secretaria de Organización y diputada nacional, Noelia Cobo; el diputado autonómico Joaquín Gómez; el alcalde pedáneo de Seña, Jesús Sarabia y los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Limpias César Canales y Ángel Fernández.

Zuloaga ha lamentado que Buruaga haya salido "haciéndose la ofendida porque dice no saber que el ministro de Transportes viene a Cantabria". "Evidentemente, si el ministro viene a Cantabria, el primero que lo sabe es el Gobierno de Cantabria y lo sabe a través de la Consejería referente para el Ministerio, que en este caso es la Consejería de Fomento", ha asegurado.

"No sé si el problema que tiene Buruaga es que su consejero no se habla con ella o su consejero no le traslada la información que tiene, porque que el ministro viene a Cantabria se sabe desde hace muchos días y su consejero lo sabe", ha aseverado el también portavoz parlamentario del PSOE.

Asimismo, Zuloaga ha asegurado que "ella está invitada a la visita de las obras como máxima responsable del Gobierno de Cantabria". "Su decisión será ir o no pero no montar una polémica donde no lo hay", ha insistido, aunque ha considerado que "lo que pretende Buruaga es que no se hable de cómo el PSOE mejora las infraestructuras de Cantabria".

"En este caso el nudo de la autovía en Torrelavega, pero también el tercer carril o el soterramiento en Torrelavega. Prefiere que no se hable de los miles de millones de euros que el Gobierno de España y que Pedro Sánchez está invirtiendo en Cantabria", ha enfatizado el secretario general del PSOE.