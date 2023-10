Zuloaga acusa al PP de intentar acuerdos sobre el presupuesto "por debajo del mantel" y exige llevarlo al Parlamento

SANTANDER, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha acusado a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), de tratar de llegar a acuerdos para la aprobación de los Presupuestos de Cantabria para 2024 "por debajo del mantel" y le ha instado a llevar las cuentas al Parlamento, "como exige la ley".

En declaraciones a la prensa, Zuloaga ha comparado el acuerdo programático alcanzado ayer por el PSOE y Sumar para formar un nuevo Gobierno de coalición "progresista", con el Gobierno "errático" del PP en Cantabria, que "ya ha dicho que no va a llevar las cuentas al Parlamento mientras no tengan acuerdos con otros partidos", ha señalado.

Una "evidencia", para el socialista, de que los populares "quieren tener acuerdos por debajo del mantel y no con luz y taquígrafos en el Parlamento", donde deben presentarse en tiempo y forma, como obliga la ley, y algo que Buruaga "ha destacado que no va a hacer".

Según Zuloaga, el Ejecutivo, que gobierna en minoría y por tanto necesita acuerdos para sacar adelante los presupuestos, está diciendo "claramente que no quiere cumplir con sus responsabilidades, que en este caso es cumplir la ley y llevar las cuentas al Parlamento".

"Lo que está haciendo el Gobierno de Buruaga es gobernar por la puerta de atrás; es intentar llegar a acuerdos por debajo del mantel. Y lo que exige el Partido Socialista al Partido Popular es que tengan la transparencia y la responsabilidad institucional suficiente para traer las cuentas al Parlamento, que sean debatidas, que sean enmendadas y, en su caso, que sean retiradas o que sean aprobadas", ha reiterado.

Cuestionado sobre si el PSOE estaría dispuesto a sentarse a negociar, a llegar a algún tipo de acuerdo para sacar adelante los PGC o a presentar propuestas, Zuloaga ha asegurado que no conoce "ni un ápice de los presupuestos que el PP dice tener", así como que esta formación no ha llamado al PSOE "para hacer un planteamiento de entendimiento o un ofrecimiento mínimo de cuáles son las líneas generales de un presupuesto que solo ella (Buruaga) conoce".

Sin embargo, sí hay "premisas" que no "gustan" a los socialistas, como la política fiscal --"que también está en el aire", ha recordado--, o las posibles derogaciones de la Ley de Memoria Democrática en la Ley de Acompañamiento y de la Ley del Suelo, donde el PSOE establece como "línea roja evidente para apoyar cualquier cuenta en el Parlamento de Cantabria" que se permita volver a edificar vivienda unifamiliar "de forma indiscriminada" en el suelo rústico.

Respecto a la denuncia que hizo ayer Buruaga en el foro del Diario Montañés de que el Gobierno central sigue sin firmar el convenio para poder cobrar los 55 millones para el MUPAC, La Pasiega y Valdecilla, Zuloaga ha instado a la presidenta a "gobernar" y "tomar decisiones".

"Creo que insultar al Gobierno desde un foro de un medio de comunicación en Cantabria no es la mejor manera de intentar llegar a acuerdos con ese Gobierno del que depende gran parte de la financiación y, en este caso, la firma de los convenios que comprometen 55 millones de euros", ha valorado el diputado, que ha recordado que esa cantidad está a disposición de la comunidad "con el voto en contra del Partido Popular".

"Hoy Buruaga nos pide responsabilidades a los socialistas, que somos quienes conseguimos esa financiación para Cantabria; una financiación que está a su alcance porque es la máxima responsable del Gobierno y lo que tiene que hacer es trabajar, es conseguir que esos 55 millones se ingresen en las cuentas del Gobierno de Cantabria. Y para eso hace falta hablar menos y trabajar un poquito más, que es lo que veo que la presidenta y los consejeros no están haciendo", ha criticado.

"Porque en estos 100 días lo único que he visto es ir de canapé en canapé, de evento en evento y dejando sus responsabilidades al lado, perdiendo más tiempo en buscar responsables que en buscar soluciones", ha censurado Zuloaga, apuntado que "los problemas que puede tener hoy Buruaga porque es presidenta les hubiera tenido igual yo, que me presenté para ser presidente y lamentablemente no lo soy".

En este sentido, ha subrayado que el Partido Socialista "siempre va a estar para apoyar las reivindicaciones de Cantabria, pero lo que no puede ser es que Buruaga me pida a mí que asuma las funciones de una presidenta que es ella y que no está haciendo".

APOYO AL ACUERDO PSOE-SUMAR

Por otra parte, sobre el si PSC apoyará el acuerdo PSOE-Sumar Zuloaga ha señalado que "habrá que escuchar primero" al secretario general y candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, en el Comité Federal del sábado y tras el que se celebrará una consulta a la militancia.

Con todo, ha asegurado que el PSC "está donde ha estado siempre" y ha confiado en que "pronto tengamos una investidura con los apoyos suficientes para garantizar que ese desgobierno que padecemos en Cantabria tenga su respuesta en España" y "tengamos un Gobierno que esté preocupado de Cantabria y no de los intereses orgánicos".

En este sentido, ha criticado que Buruaga "tiene más interés en estar al lado de Ayuso, en intentar no mancharse mucho con Feijóo" que en "defender a Cantabria".