Zuloaga asegura que el PSOE cántabro "goza de un liderazgo visible y reconocido"

Dice que el PSdG no tuvo un buen resultado el 18F y le urge a trabajar para ser la "alternativa de gobierno que es hoy" el PSOE cántabro



SANTANDER, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga (PSOE), ha subrayado que su partido "goza de un liderazgo visible y reconocido, es "alternativa" al Gobierno del PP y "lidera la oposición".

Así lo ha reivindicado Zuloaga tras ser cuestionado por algunas noticias publicadas en los medios de comunicación que aseguran que en la Ejecutiva Federal del PSOE celebrada ayer para analizar el resultado de los socialistas gallegos en las elecciones del domingo, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, subrayó la necesidad de consolidar liderazgos fuertes en las comunidades autónomas que incluso trasciendan la marca.

Zuloaga, que no ha hecho ninguna valoración expresa sobre estas supuestas declaraciones de Sánchez, se ha limitado a reconocer que el PSOE gallego no obtuvo un buen resultado electoral que "no ha satisfecho la oportunidad de cambio que necesitaba Galicia".

A su juicio, lo ocurrido en Galicia debe ser analizado tanto por la Ejecutiva Federal del PSOE como por parte del propio PSdG y cree que tanto el líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, como el candidato, José Ramón Gómez Besteiro, ya lo estarán haciendo para "ponerse a trabajar ya y convertirse en alternativa a un Gobierno del PP, esa alternativa que es hoy el PSOE de Cantabria".

Zuloaga ha reivindicado que el PSOE de Cantabria, en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, aumentó un 13% su resultado electoral --convirtiéndose en la federación socialista "que más subió en toda España"-- y obtuvo un diputado más --logró ocho--, un resultado que, sin embargo, fue "agridulce" ya que no le sirvió para seguir en el Gobierno, que en los últimos ocho años habían compartido con el PRC.

Ha afirmado que su partido "lidera la oposición" en Cantabria frente al Gobierno del PP de María José Sáenz de Buruaga que, a su juicio, "no está defendiendo los intereses de Cantabria".

También se ha referido al PRC, partido con el que los socialistas obtuvieron un "empate técnico" en las pasadas elecciones autonómicas y que luego --dice Zuloaga-- decidió "apoyar de forma evidente" al Gobierno del PP tanto en la conformación del Gobierno como en la elaboración de unos presupuestos que son "malos" para Cantabria.

CORPORACIONES LOCALES

Zuloaga ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación, durante una rueda de prensa sobre otro asunto, concretamente para urgir al Gobierno a convocar "cuanto antes" la convocatoria de 2024 del programa de Corporaciones Locales, dirigido a la insercción laboral de personas desempleadas, porque el Ejecutivo ya "llega tarde", lo que ya traerá, según ha advertido el socialista, "perjuicios".

El socialista ha anunciado que el grupo parlamentario socialista interpelará al Ejecutivo sobre este asunto y, seguidamente, planteará una moción para "urgirle" a esta convocatoria.

Y es que Zuloaga no se ha conformado con las "vagas" respuestas que, a su juicio, en el Pleno de ayer dio sobre este asunto el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, cuando señaló que el Ejecutivo preveía publicar "en breve" las bases de subvenciones del programa de Corporaciones locales y que para "antes de Semana Santa", esto es en marzo, se publicaría la convocatoria de 2024, con la intención de que las contrataciones temporales de desempleados por parte de los ayuntamientos pudieran efectuarse en junio.

Zuloaga desconfía de que se vaya a cumplir ese objetivo y cree que para lograrlo se debieran haber publicado la convocatoria ya. "La experiencia dice que no", ha dicho.

Según ha advertido, esto va a provocar que no se vayan a poder "solapar" la salida de las personas que han estado contratadas estos últimos meses con la llegada de los nuevos, lo que "afectará negativamente" a obras y servicios que prestan los ayuntamientos.

MUPAC

En la rueda de prensa, Zuloaga ha sido cuestionado también por la iniciativa que ha presentado el PP en el Parlamento de Cantabria dirigida a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que consigne en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 la dotación económica necesaria para dar continuidad a su compromiso con esta infraestructura cultural.

Zuloaga ha reivindicado que "nadie ha hecho más por el MUPAC como el PSOE de Cantabria y el de España" y ha señalado que, en su etapa como vicepresidente regional y consejero de Cultura se redactó el proyecto, se licitaron las obras y se pusieron en marcha y se buscó financiación.

"El PP está como siempre en su labor de reclamar lo que ellos no hacen", ha censurado.