Zuloaga comparte con Sánchez "el objetivo de quitarnos de ruidos y centrarnos en el trabajo y las personas"

SANTANDER 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha asegurado que comparte con el secretario general de su partido y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "muchas reflexiones", tanto del Congreso Federal de Sevilla como de la Conferencia de Presidentes celebrada hace una semana en Santander, y un "análisis bien sencillo" que consiste en "quitarnos de ruidos y centrarnos en el trabajo y en las personas".

Así lo ha explicado en su intervención previa a la comida de la Agrupación Socialista de San Vicente de la Barquera, en la que ha sido anfitriona la alcaldesa del municipio y secretaria general de la agrupación local, Charo Urquiza, y ha contado con la asistencia de la secretaria de Organización y diputada nacional, Noelia Cobo y el senador, Secundino Caso, así como alcaldes de la zona, como Roberto Escobedo, de Val de San Vicente.

En su intervención, Zuloaga ha destacado la labor de oposición que está ejerciendo el PSOE cántabro en el Parlamento y en el apoyo a las acciones de protesta de distintos colectivos, como la de este sábado de los trabajadores de Cantur en Cabárceno contra la privatización de la hostelería de Alto Campoo y el hotel La Corza Blanca, o junto a los docentes en sus encierros en Peñaherbosa y en los propios centros educativos, así como en la concentración frente a la Consejería de Educación para reclamar su adecuación retributiva.

"Estamos donde tenemos que estar", ha subrayado, para referirse al respaldo de los socialistas a "los docentes para reivindicar una mejora salarial, o a los trabajadores de las ambulancias y de la salud para tener una sanidad mejor, o como hoy luchando contra las privatizaciones". "Ahí es donde debemos estar si queremos ganar en 2027 la confianza de la ciudadanía", ha avisado.

Por eso, ha pedido a los suyos que "dejemos de mirarnos a nosotros mismos pensando que convenciéndonos a los que estamos aquí vamos a ganar algo, porque tenemos que convencer a los que están afuera, y a los de afuera les vamos a convencer entrando de lleno en sus problemas y buscando las soluciones que tenemos en las instituciones públicas".

En su discurso, el secretario general de los socialistas cántabros ha remarcado que desde el 41º Congreso Federal de Sevilla "han cambiado muchas cosas" porque "Pedro Sánchez dijo muchas cosas que afectaron al estado de ánimo de los militantes".

Al hilo, ha defendido que "es verdad que el PSOE tiene un rumbo claro", porque "a cada ataque de la derecha, a cada bulo, a cada mentira, a cada insulto, a cada desinformación, tenemos que responder con trabajo, constancia, sabiendo para qué gobernamos".

En este sentido, ha mencionado la subida de las pensiones, del Salario Mínimo Profesional o la reducción de la jornada laboral firmada esta semana con CC.OO. y UGT. "Esto es de lo que tenemos que hablar y lo que nos tiene que marcar la hoja de ruta", ha incidido Zuloaga.

"La mirada está puesta donde nos dijo Sánchez: en 2027, en las elecciones autonómicas y municipales. Y tenemos retos fundamentales: seguir gobernando con mayoría absolutísima en Val de San Vicente, gobernar con muchísima solvencia en San Vicente de la Barquera y gobernar Cantabria. Este es el objetivo para 2025, porque es la antesala de 2027", ha concluido.

NO ME GUSTAN LAS GUERRAS

Por su parte, Urquiza ha explicado que cuando recibe "una crítica destructiva" responde con "una carretera": "ante un insulto, tres parques infantiles ¿otra descalificación? acondicionamiento interno de la playa, recuperación de todos los callejones de la Puebla Vieja. Yo contesto así, no con insultos ni descalificaciones. La destrucción no me gusta. Si estoy en este partido es porque no me gustan las guerras".

La alcaldesa de San Vicente de la Barquera ha repartido pulseras del PSOE con el pin oficial de la lucha contra la violencia de género, una causa en la que está "muy implicada". Y se ha referido a las jornadas del 25N que, desde que gobierna en este Ayuntamiento, se hacen "de una forma diferente".

Así, ha relatado que el primer año "salió un caso" de violencia sufrida por una niña, que está ya atendida por VIOGÉN, y este último año otros tres que "además lo han contado públicamente en el auditorio municipal". Voy a seguir luchando por ello, por mi partido, por vosotros y por mi pueblo", ha finalizado.