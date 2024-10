Zuloaga denuncia que el Gobierno del PP solo ha ejecutado el 30% de las inversiones hasta septiembre

"Nos engañaron con el presupuesto de 2024 y tengo la sensación de que nos van a volver a engañar con las cuentas del año 2025", ha dicho

El secretario general del PSOE de Cantabria y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha denunciado que el Gobierno del PP "solo ha ejecutado hasta septiembre el 30% de las inversiones" previstas en los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para este 2024 y lo ha achacado a la "parálisis" del gabinete de María José Sáenz de Buruaga, al que ha acusado de haber "sustituido trabajo por propaganda".

El líder socialista así lo ha señalado este martes en una rueda de prensa en la que ha avanzado que en el próximo pleno, el lunes 4 de noviembre, preguntará a la presidenta regional sobre los "datos tan decepcionantes" de la ejecución de las cuentas de este año en las "inversiones reales".

Zuloaga ha indicado que, a las puertas de que lleguen al Parlamento las segundas cuentas de la legislatura, lo primero es analizar la evolución actual del presupuesto en vigor y "la conclusión es clara: el presupuesto de Buruaga de 2024 suspende".

Así, ha apuntado que el capítulo 6 de inversiones en los PGC de 2024 se redujo un 18% respecto a 2023, pasando de 304,5 millones de euros a 249,5, y además "solo se ha ejecutado un 30% hasta septiembre".

Por ello, los socialistas quieren que la presidenta cántabra explique "cómo pretende mantener su discurso de que Cantabria está en la senda de crecimiento y de mejora" cuando "la ejecución de la inversión está en mínimos".

Para Zuloaga, "no se ha cumplido ni la inversión real ni la teórica" y esto se debe, a su juicio, a "la falta de trabajo y de compromiso de Buruaga con Cantabria", cuyo equipo en el Gobierno "ha sustituido trabajo por propaganda" y tiene "los grandes proyectos paralizados".

En este punto, ha hecho referencia a la unidad de protonterapia de Valdecilla cuyas obras "deberían haber comenzado en septiembre"; la Residencia Cantabria con "obras anunciadas que nunca se han iniciado"; y "teleféricos, puentes y carreteras que no son realidad". "Han convertido trabajo en propaganda", ha insistido.

Y, más allá de las inversiones, el secretario general del PSOE de Cantabria ha considerado que es "evidente" que el Gobierno del PP y de Buruaga "no gestiona" porque, ha dicho, la "parálisis lamentablemente se siente en los principales indicadores económicos de la región".

Al respecto, ha apuntado al "baja mes a mes" del Índice de Producción Industrial, la "pérdida de pasajeros" en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander o los datos que muestran que la economía regional "empieza a estancarse, se ralentiza y languidece" con un crecimiento en el segundo trimestre del 1,2% frente a una media nacional del 3,1%.

"España crece por encima de todas las previsiones, el mejor aval de la gestión económica del Gobierno socialista y del presidente Pedro Sánchez. Mientras, la Cantabria de Buruaga empieza a estancarse, se ralentiza y languidece, producto de la parálisis a la que nos está sometiendo el Gobierno y el PP", ha afirmado el socialista.

En este punto, también se ha referido al informe del BBVA que sitúa a Cantabria "en el furgón de cola" de las autonomías con una tasa de avance el PIB del 2,3% para este año, lo que le coloca como la tercera comunidad con menor previsión de crecimiento.

"UN GOBIERNO PARALIZADO"

Frente a estos datos, Zuloaga ha criticado que tenemos "un Gobierno en Cantabria que no ejecuta los presupuestos y que no inyecta a la economía el dinero y los recursos que son necesarios para salir adelante". "Un gobierno paralizado que no gestiona y que no hace funcionar la economía de Cantabria", ha apostillado.

Y ha lamentado que, además, "tenemos una presidenta que dedica todo su tiempo a confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez". "Cero minutos a la gestión, porque que lo ha fijado todo a la confrontación", ha insistido el socialista.

Para Zuloaga, en este primer año de legislatura el Gobierno del PP "está gestionando fatal" la comunidad autónoma y ahora afronta sus segundos presupuestos, que los 'populares' negocian estos días con el PRC, con cuyo apoyo ya contaron para sacar adelante las cuentas de este año.

En este sentido, el portavoz parlamentario del PSOE ha considerado que los PGC de 2024 "fueron un teatro y pura pantomima" y ha considerado que solo sirvieron para "reducir las inversiones" y que los integrantes del Gobierno "consiguieran subirse el sueldo".

"Vergüenza le tenía que dar a María José Sáenz de Buruaga y a su Gobierno, pero vergüenza también le tendría que dar a aquellos quienes apoyan las cuentas del PP en Cantabria", ha dicho Zuloaga en referencia a los regionalistas.

A su juicio, "nos engañaron con el presupuesto del año 2024 de forma evidente y tengo la sensación de que nos van a volver a engañar con las cuentas del año 2025".

Preguntado por la disposición del PP a negociar las cuentas, además de con el PRC, con el resto de grupos (PSOE y Vox), Zuloaga ha indicado que "es difícil que planteen acuerdos cuando hay cero información o cuando hay cero intención". "A día de hoy no tenemos encima de la mesa ni un solo dato sobre el presupuesto que el PP pretende llevar adelante", ha afirmado.