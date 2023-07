Zuloaga denuncia que el nuevo consejero de Ganadería ha tenido varios apremios por impagos de tributos locales

Critica el "poco bagaje" institucional de los nuevos consejeros y la elección de Pascual como titular de Salud tras "privatizar" Valdecilla



SANTANDER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria y exvicepresidente regional, Pablo Zuloaga, ha denunciado que el nuevo consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, el veterinario Pablo Palencia Garrido-Lestache, nombrado por la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha tenido en la última década, al menos, diez apremios por impago de tributos locales en distintos ayuntamientos.

Así lo ha señalado este sábado Zuloaga en declaraciones a los periodistas, a quienes ha explicado que ha localizado en internet hasta diez publicaciones en boletines oficiales de la comunidad autónoma relacionados con apremios por impago de tributos del ahora consejero.

"Lleva escasos minutos encontrar en Google las huellas de las deudas que este hombre ha tenido con las instituciones públicas de Cantabria", ha dicho Zuloaga, que no ha precisado ni las cantidades de estas deudas y desconoce si ya han sido saldadas o no o si fueron contraídas por Pablo Palencia a título particular o como titular de alguna empresa. Sí ha explicado que algunas de ellas son de tributos de ayuntamientos como Santander o Santa Cruz de Bezana.

A su juicio, supone un "escándalo mayúsculo" y un "hecho muy grave" que Buruaga haya designado como consejero a una persona que "no ha cumplido sus obligaciones ciudadanas con las instituciones de Cantabria".

Zuloaga ha explicado que es un tema que "le preocupa" y que "va a perseguir" porque, en su opinión, "pone en cuestión la legitimidad de las instituciones de Cantabria y en este caso la gestión sobre la Consejería de Ganadería".

El socialista cree que ello requiere una "respuesta clara" y una explicación por parte de Buruaga y ha asegurado que el PSOE "hará todas las gestiones que tenga que hacer para aclarar esta cuestión".

Además de denunciarlo ante los medios de comunicación, Zuloaga ha afirmado que su partido "dará todos los pasos parlamentarios para garantizar que las explicaciones son dadas debidamente".

Según ha dicho, el PSOE se "va a ocupar" en "garantizar la máxima legitimidad en la representatividad del Gobierno de Cantabria y de los cántabros y las cántabras". "No puede ocupar un espacio de responsabilidad en un Gobierno quien no ha cumplido sus obligaciones ciudadanas con las instituciones de Cantabria", ha aseverado.

A su juicio, la designación de un consejero con este tipo de comportamientos --que "no son reflejo de la sociedad de Cantabria", ha dicho-- "evidencia" también "una ruptura" con el discurso que Buruaga ha venido manteniendo, "hablando permanentemente de buen gobierno".

"Yo me pregunto, señora Sáenz de Buruaga, si buen gobierno es colocar como consejero a una persona que ha adeudado, no sabemos si adeuda, a los ayuntamientos de Cantabria", ha aseverado.

CENSURA LA DESIGNACIÓN DE CÉSAR PASCUAL COMO CONSEJERO DE SALUD

También ha considerado "un auténtico escándalo" que Buruaga haya nombrado como consejero de Salud a César Pascual después de que en su etapa como gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla fuera el "responsable de privatizar el hospital y ponerlo en manos de Ferrovial".

"Da la sensación que a este consejero lo ha nombrado un Consejo de Administración más que una presidenta elegida democráticamente por los cántabros", ha opinado el socialista.

A su juicio, la designación de Pascual como consejero de Salud "es el paso que evidencia hacia dónde quiere ir el PP", que son hacia "los recortes y las privatizaciones".

Para Zuloaga, los consejeros nombrados por Buruaga, que, según el socialista tienen "muy poco bagaje en lo institucional", "vienen a dar respuesta a un Gobierno sin proyecto, sin ideas".

El socialista ha señalado que la composición del nuevo Ejecutivo está "plagada de nombres antiguos del PP, que responden a cuestiones orgánicas de la propia Buruaga y deudas pendientes" de ésta con personas que, según el socialista, han contribuido a que fuera elegida presidenta del PP de Cantabria.

Además cree que el nombramiento de los consejeros elegidos por Buruaga "obedece a los intereses particulares y privados de grandes holdings".

Zuloaga ha hecho estas declaraciones antes de participar en un acto electoral en la Plaza del Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander, donde ha presentado las candidaturas del PSOE de Cantabria a las Cortes Generales.