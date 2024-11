Zuloaga exige responsabilidades por el "escándalo" de "imponer criterios políticos a médicos" en listas de espera

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha exigido al Gobierno regional que "se depuren responsabilidades al más alto nivel" por el "escándalo" de "imponer criterios políticos a los criterios médicos" en la gestión de la listas de espera sanitarias de la Comunidad Autónoma.

Zuloaga ha acusado de "injerencia política" al PP, que ha "pretendido hacer agendas políticas sobre las agendas de las decisiones médicas", algo que es "gravísimo" y requiere de "una explicación inmediata" por parte de la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Salud, César Pascual.

El líder socialista se ha pronunciado así este martes a preguntas de la prensa sobre las manifestaciones de la directora gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, María Dolores Acón, que afirmó no se cree los datos de las listas de espera sanitarias de Cantabria y defendió que existe una agenda "oculta" para "mantenerlas", apuntando a partidos políticos y sindicatos, entre otros.

Zuloaga ha hablado sobre este "escándalo sin precendentes" en la sanidad cántabra momentos antes de que trascendiese la dimisión de la directora gerente de Valdecilla sobre la que, precisamente, él había reclamado al Ejecutivo su "cese inmediato" si ella no dimitía.

A su juicio, "muchas personas de Cantabria no entienden cómo una gerente de un hospital público puede llegar a decir en un foro especializado que no se cree los datos de lista de espera de su propio hospital y de su comunidad autónoma, y pone en duda la idea de que haya habido intervención política en las listas de espera".

"Llega a justificar que las listas de espera son por intereses ocultos y a hablar de la existencia de agendas ocultas por parte de los profesionales, culpando de ello a sindicatos, unidades específicas e incluso a los propios pacientes", ha recordado Zuloaga, para quien todo esto es "muy serio" y ya ha conllevado el "cese o la dimisión de la directora de admisión" del hospital.

Para el secretario general del PSOE, este "escándalo" muestra el "caos" que Burbaga y Pascual "han traído a la sanidad pública". "Esto es tremendo, es inaudito, es un caos", ha denunciado, al tiempo que ha considerado que "hay una explicación común a todo esto y es la injerencia política del PP".

"Han pretendido hacer agendas políticas sobre las agendas de las decisiones médicas. Esto es gravísimo. Ha habido injerencia por parte de la gerente pretendiendo decidir quién se tiene que operar en el hospital y en qué momento se tiene que operar en el hospital", ha criticado el socialista.

Y, para evidenciar la "gravedad" de la situación, se ha preguntado a qué hubiese sucedido con algo así durante la gestión de la pandemia. "Imagínense que en la pandemia esta gerente hubiera estado al frente del hospital y hubiera definido quién ingresaba y quién no, quién se operaba y quién no, quién accedía a un respirador y quién no, o quién subía a planta y quién no", ha dicho.

"Esto es tremendo, es gravísimo y requiere una explicación inmediata de la presidenta y del consejero", ha insistido y ha recordado que Buruaga llegó a decir en el Parlamento que "no cesaría ni muerta" a Pascual pero, ha apuntado, es él quien tiene la "responsabilidad" sobre la directora gerente de Valdecilla.

Zuloaga ha señalado que la presidenta de Cantabria debería comparecer en el Parlamento, en donde el PSOE ya ha solicitado la comparecencia de la hasta hoy directora gerente del Hospital Valdecilla, porque "la escala de las manifestaciones, barbaridades y consecuencias" de sus afirmaciones "merece que se depuren responsabilidades al más alto nivel".

"Que asuman responsabilidades políticas a otra gestión nefasta que implica imponer criterios políticos a los criterios médicos. Esto nunca se ha vivido en Cantabria, este no puede ser el modelo de la sanidad pública de Cantabria", ha concluido el líder socialista.