Zuloaga pide al Gobierno regional que defienda "la singularidad" de Cantabria en el CPFF

SANTANDER, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, ha reclamado a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y al Partido Popular en el Gobierno regional que defiendan "la singularidad" de esta comunidad autónoma este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"Buruaga, el Partido Popular de Cantabria, debe dejar de lado la ofensiva que tiene contra el Partido Socialista y contra otros territorios de España y defender de una vez por todas la singularidad de Cantabria para garantizar más y mejores recursos para sacar adelante nuestros servicios públicos".

Así se ha manifestado Zuloaga en Comillas, donde este lunes se celebra la procesión marítima del Cristo del Amparo y donde ha estado acompañado por la secretaria de Organización y diputada nacional, Noelia Cobo, y el secretario general del PSOE de Comillas y primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento, Julián Rozas, dentro de su campaña 'Enciende Cantabria'.

Zuloaga ha afirmado que el PSOE "sabe de lo que hace" y lo que dice porque en 2009 esta formación consiguió "defender nuestra singularidad, garantizando un reparto justo de todos para toda España".

Y en el actual escenario, "el Partido Popular debe decidir con quién está: si con Cantabria o con Feijóo o con Ayuso, porque no es lo mismo defender lo que dice Ayuso o Juanma Moreno que defender los intereses de Cantabria. Y ahí es donde espero que esté Buruaga y, por supuesto, ahí estaremos los socialistas de Cantabria", ha señalado el socialista.

En su opinión, el PP está "centrado en hostigar al Gobierno de España" cuando "nunca se ha invertido tanto desde el Ministerio de Transportes y nunca como está haciendo ahora Pedro Sánchez desde el año 2018". Al hilo ha citado la llegada de la Alta Velocidad, la mejora en las Cercanías y la compra de nuevos trenes; todo ello, ha subrayado, "por la determinación y el trabajo del Partido Socialista y del Partido Socialista de Cantabria".

"Tenemos un compromiso con nuestra tierra y lo garantizamos con las obras del tercer carril entre Santander y Torrelavega, con el nudo de Torrelavega, con la llegada de la Hermida o con esas inversiones que garantizan más y mejores inversiones", ha insistido.

LA SANIDAD RURAL UN AUTÉNTICO CAOS

Por otro lado, Zuloaga ha vuelto a denunciar el "auténtico caos" que en su opinión está viviendo de la sanidad rural este verano en Cantabria. "No hay atención, no hay seguimiento, los alcaldes no saben cómo gestionar un servicio que han anunciado y que por lo visto no existe", ha dicho el socialista, que ha reiterado que se "están generando graves caos" en los hospitales de referencia y en los centros de salud "por colapsos y por falta de atención de profesionales".

Por ello, el PSOE ha instado a Buruaga "a trabajar, a dejar el frentismo, a dejar el discurso fácil del Partido Popular en contra de todas las decisiones que tome Gobierno de España y ponerse a trabajar por el futuro de nuestra tierra", afirmando que "si lo hace, lo hará teniendo más profesionales en los centros de salud y garantizando la sanidad pública en cada rincón de Cantabria".