Zuloaga pide a la militancia un voto "con cabeza" para "derrotar a la derecha"

SANTANDER 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la reelección en la Secretaría General del PSOE de Cantabria en las elecciones primarias que la formación celebrará este domingo 16 de febrero, Pablo Zuloaga, ha pedido a la militancia un voto "con cabeza" por un PSOE "ganador" y "con corazón" para "derrotar a la derecha" en las elecciones autonómicas y municipales de 2027, en el cierre de la campaña electoral.

Zuloaga, que aspira a su tercer mandato, se enfrentará en los comicios internos socialistas al secretario general de la Agrupación de Santander y diputado nacional, Pedro Casares.

Así lo ha requerido este sábado en un acto celebrado en el Pasaje Zorrilla de Santander por su candidatura en el que se han congregado 200 militantes en el último día de la campaña informativa de primarias. En este encuentro han tomado la palabra cuatro miembros de la capital cántabra: Carlos Ruiz, Ainara Fernández, Gustavo García y la delegada del Gobierno en la comunidad, Eugenia Gómez de Diego.

En su intervención, Zuloaga ha dicho esperar "dar una lección de democracia al resto de partidos" este domingo y que la presidenta del Gobierno, María José Saénz de Buruaga (PP), "pase una muy mala noche política" al ver "un PSOE muy fortalecido que va a ganar las próximas elecciones en Cantabria".

Asimismo, ha explicado que estas primarias son también "para decirle a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que romperemos su mayoría absoluta y que vamos a desalojar de la Alcaldía, por fin en democracia, al Partido Popular".

De esta manera, el candidato ha llamado a una "movilización permanente" de la militancia socialista "contra el PP del caos sanitario, el conflicto con los docentes, las privatizaciones y la especulación que amenaza a nuestra tierra". "Los que derogan la memoria avergonzados de su peor pasado, los que han abandonado los intereses de Cantabria para defender los de Ayuso y Feijoo", ha remarcado.

Además, ha agradecido el valor de la militancia --su lema de campaña ha sido 'Valor Socialista'-- en un momento en que "la derecha y la extrema derecha nos ataca, nos acosa y nos insulta".

"Gracias por dar la cara, gracias por defender al PSOE, es un tiempo para ser valientes y me siento orgulloso de todos vosotros y vosotras", ha reivindicado Zuloaga.

CON SÁNCHEZ EN SAN SEBASTIÁN Previamente a este acto, el Secretario General del PSC-PSOE ha estado en el Congreso del Partido Socialista de Euskadi, "dando un abrazo a los socialistas vascos y a Pedro Sánchez en nombre de toda Cantabria".

Igualmente, también ha tenido un encuentro con militantes en Santa Cruz de Bezana, "mi casa", ha recordado, donde "aprendimos a hacer oposición para ganar al PP", ha reivindicado.

"CON CABEZA" POR UN PROYECTO "GANADOR"

Zuloaga ha pedido a la militancia del PSOE cántabro que este domingo ejerza un voto "con cabeza" por un proyecto "ganador".

"No es el momento y no se puede cambiar un proyecto que crece y gana en militantes, agrupaciones, candidaturas, votos y diputados, en Cantabria y en Madrid, por un modelo fallido, que no da resultado y pierde", ha apelado.

En esta petición, el candidato ha añadido que sea un voto también "con corazón" para "derrotar" a la derecha y a la extrema derecha en 2027. "Un voto contra el PP, contra Buruaga y contra toda esa derecha que ha sido cómplice y que ha jugado estos meses a intentar dividir nuestro partido", a lo que ha sumado igualmente "un voto para fortalecer el proyecto de Sánchez en Cantabria".

En este sentido, ha asegurado que el PSOE cántabro "va a salir mucho más fuerte de estas primarias y del Congreso de marzo". "Los congresos se abren y se cierran, y tengo toda la experiencia para cohesionar al PSOE de Cantabria y remar todos juntos en la misma dirección", ha afirmado el socialista a la vez que ha asegurado contar "con todos y todas para ganar a la derecha y, para eso, cuento con todos y todas este domingo y siempre".

Zuloaga ejercerá su derecho al voto este domingo, a las 11.30 horas, en la Agrupación Socialista de Bezana, y a continuación hará seguimiento de la jornada electoral.