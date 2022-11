Zuloaga rechaza "banalizar" las políticas de igualdad y llama a crear una "red" contra la violencia machista

SANTANDER, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, ha rechazado la "banalización" de las políticas de igualdad y ha llamado a la sociedad e instituciones a crear "una red de apoyo a las víctimas y de lucha contra todas las formas de violencia machista".

"No vamos a permitir que las políticas de igualdad se banalicen ni desdibujen la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo", ha asegurado el vicepresidente, que ha explicado que el Gobierno central y las comunidades autónomas ya están trabajando en la continuidad de las políticas públicas que se acordaron en 2018, "con más recursos, nuevos instrumentos y estrategias y ampliando su misión y visión a todos los tipos de violencia machista".

Unas políticas, como la nueva ley de Garantía de Libertad Sexual, y unas inversiones, como las derivas del Pacto de Estado, que están teniendo un impacto positivo en la reducción de la violencia machista, según ha considerado la directora general de Igualdad y Mujer, Consuelo Gutiérrez, que a su juicio evidencia que se va "por el buen camino", pero "hay que seguir pisando el acelerador y removiendo obstáculos".

Así lo han señalado durante la presentación en rueda de prensa de la campaña institucional con motivo del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25N, que tiene este año como lema 'Luchamos contra la violencia machista' y llama a la unidad, lanzando un mensaje de apoyo, respaldo y fortaleza a las mujeres que son víctimas de la violencia machista.

Zuloaga ha asegurado que las instituciones y los gobiernos deben "luchar con toda la fuerza" porque "las demandas de las mujeres son las demandas de toda una sociedad que condena y rechaza a los que impiden caminar en libertad a nuestras madres, hermanas, hijas y amigas".

En este sentido, ha recordado los cambios normativos que se han realizado para abordar la violencia vicaria y adaptar y mejorar los protocolos, y ha considerado que los recursos especializados del Gobierno, a través de los centros de atención integral, habitacionales, sanitarios, cuerpos de seguridad, colegios profesionales y servicios asistenciales municipales "acogen, acompañan y apoyan a las mujeres para que "sientan que no están solas".

Además, ha reclamado el abolicionismo de la prostitución y ha rechazado "la narración del falso consentimiento". "El consentimiento tiene valor cuando va acompañado de igualdad de oportunidades, pero no cuando ese falso consentimiento se encuentra viciado por la pobreza, la violencia, y en ocasiones la esclavitud", ha añadido.

Por su parte, la creadora de la campaña, Isabel Serrano, ha explicado que es "una imagen rotunda para dar voz a las que todavía no pueden y mostrar una tolerancia cero a la violencia machista y que sepan que no están solas".

Para ello, la campaña de animación recoge, además, mensajes que durante estos años se han sucedido en apoyo a las víctimas y de lucha contra la violencia machista, como 'No es no', 'No estamos solas', 'Quiero Caminar Libre' o 'Yo sí te creo'.

Al respecto, la directora general de Igualdad ha señalado que las cifras de violencia contra la mujer siguen revelando que las campañas de sensibilización e información son necesarias.

Según ha explicado, desde el año 2003, 1.126 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas, 11 de ellas en Cantabria, y 2.027 menores desde el año 2013, uno de ellos en Cantabria.

Además, en 2021, 30 menores quedaron huérfanos tras el asesinado de sus madres, 336 si se cuenta desde el año 2013 que comenzó este registro, uno de ellos en Cantabria.

Asimismo, el 016 ha recibido 883 llamadas pertinentes en 2021 desde la Comunidad Autónoma, un 14% más que el año anterior, y 112 Cantabria 818 llamadas con incidentes relacionados con violencia de género.

También ha destacado que en 2021 se presentaron en Cantabria 1.898 denuncias por violencia de género, lo que supone un 13,8% más que en 2020, y una media de 5 denuncias al día.

Del total de denuncias recibidas el pasado año (369), 292 fueron condenatorias para el agresor, lo que supone una tasa de condena del 79%, y el 19,3% de los presos de las cárceles cántabras son por violencia de género (89 internos). En lo que va de año, el número de denuncias en Cantabria ha crecido un 15,2% y entre abril y junio los juzgados cántabros han recibido 546.