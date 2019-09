Zuloaga recuperará los consejos de la Juventud y la Mujer e impulsará cinco leyes

Publicado 24/09/2019 12:05:33 CET

La oposición le acusa de anunciar "generalidades" y tacha su discurso de "palabras huecas"

El vicepresidente de Cantabria y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha anunciado este martes que recuperará los Consejos de la Juventud y la Mujer, que fueron eliminados por motivos "ideológicos" en la legislatura 2011-2015 por el PP.

También ha avanzado que impulsará cinco leyes autonómicas, entre ellas la ley de Memoria Histórica de Cantabria en que ya se empezó a trabajar en la pasada legislatura y que él se ha comprometido a llevar el anteproyecto al Parlamento, "si todo va bien, antes de final de año".

Así lo ha asegurado durante su comparecencia en la comisión parlamentaria del área en la que ha dado cuenta de las líneas estratégicas de su Consejería por departamentos y en la que también ha asegurado que traerá a la Cámara la Ley de Garantía de Derechos de los Colectivos LGTBI en Cantabria.

En este sentido, Zuloaga ha pedido "apoyo" a los diputados del Parlamento para que ésta pueda estar aprobada antes del próximo 28 de junio de 2020, cuando se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI.

En materia deportiva, el vicepresidente ha anunciado dos leyes, la Ley del Deporte de Cantabria, con la que pretende "actualizar y mejorar la existente", y el desarrollo de una Ley de las Profesiones del Deporte, que ha dicho que ya existe en otras comunidades autónomas.

Además, ha avanzado que su departamento promoverá una Ley Integral de Juventud de Cantabria que "ordene servicios y actividades para jóvenes de la comunidad y ampare los derechos y deberes de los mismos".

Antes de detallar los objetivos que perseguirá en las diferentes áreas de gestión, Zuloaga ha enfatizado que su objetivo, como no puede ser de otra manera, es "hacer mejor las cosas" que sus antecesores porque "no se pueden esperar resultados haciendo las cosas como siempre".

MEDIDAS DETALLADAS POR ZULOAGA

Ha comenzado por la Dirección General de Cooperación al Desarrollo, que encabeza Silvia Abascal, y ha asegurado que, a través de ella, pretende que Cantabria "recupere el liderazgo de las políticas de cooperación y destaque a nivel nacional como una tierra solidaria y preocupada por los problemas del mundo".

En este área, se ha comprometido a "incrementar el presupuesto de manera sostenible durante estos cuatro años pero también de forma creíble" porque, ha dicho, "partimos casi de cero porque en la crisis, y bajo ese pretexto, se recortaron los presupuestos en cooperación".

También ha abogado por conformar una comisión no permanente para empezar a trabajar "desde ya" en adaptar las políticas regionales al desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

En cuanto a la nueva Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, encabezada por Zoraida Hijosa, ha ensalzado que dedicará "todos los esfuerzo para proteger y conservar nuestro patrimonio cultural".

"En esta legislatura trabajaremos en la recuperación y conservación del patrimonio histórico con convocatorias de subvenciones" y también ha avanzado que se seguirá trabajando en la declaración de Bienes de Interés Cultural. En materia de memoria histórica, ha avanzado su intención de "recuperar el anteproyecto" y llevarlo a la Cámara regional "antes de finales de año".

En el área de Deporte, que dirige Mario Iglesias, el vicepresidente ha avanzado que se elaborará la Ley del Deporte de Cantabria y otra Ley de las Profesiones del Deporte y se continuará trabajando con los ayuntamientos para ayudarles en sus necesidades deportivas.

También ha mostrado su apuesta por el deporte escolar y de base y por potenciar las federaciones deportivas y la creación de algunas nuevas, y ha avanzado un programa especial para deportistas con discapacidad y más apoyo a los deportistas de elite.

JUVENTUD, UNIVERSIDADES, ACCIÓN CULTURAL E IGUALDAD

En Juventud, departamento encabezado por Irene Lanuza, se prestará especial atención a ayudar a los jóvenes en logra empleos de calidad y el acceso a la vivienda, se impulsará una Escuela de Juventud Emprendedora de Cantabria y se pondrá de nuevo en marca el Consejo de la Juventud como "cauce de participación de los jóvenes en el desarrollo de la comunidad". También ha anunciado la Ley Integral de Juventud de Cantabria.

En la Dirección General de Universidades, Investigación y Transferencia, Zuloaga ha anunciado que tratará de alcanzar con todos los grupos políticos y la sociedad cántabra un "gran pacto por las universidades, la investigación y el conocimiento", y ha avanzado otras medidas para potenciar empleabilidad de los universitarios o un programa regional de becas que complemente al nacional.

Mientras que en Acción Cultura, área que gestiona Eva Ranea, Zuloaga ha dicho que se continuará con los grandes proyectos para el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), en el que "tengo el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez de contribuir" para "sacar adelante" el proyecto; el Centro de Interpretación de Arte Rupestre en Puente Viesgo y el Centro de Arte en La Lechera, y se ha comprometido al fomento de la Filmoteca.

En último área en el que se ha adentrado ha sido la Igualdad, que gestiona Consuelo Gutiérrez, ha anunciado, además de la llegada a la Cámara de la Ley LGTBI, la elaboración de "una estrategia de trasversalidad de género del Gobierno de Cantabria" y la recuperación del Consejo de la Mujer que confía en que esté en marcha "el próximo mes". También ha dicho que quiere abrir "un debate en Cantabria sobre la trata y la explotación sexual".

ANUNCIO DE "GENERALIDADES", SEGÚN OPOSICIÓN

Acompañado de los directores generales de su Consejería, el vicepresidente y consejero ha comparecido durante casi 45 minutos y su discurso ha recibido las críticas de la oposición (PP, Cs y Vox), que le han acusado de anunciar "generalidades" y pronunciar "palabras huecas" sin "medidas concretas" y de "calado".

Desde el PP, el diputado Iñigo Fernández ha acusado a Zuloaga de decir "solo generalidades" y "palabras vacías" en lugar de entrar al fondo de los asuntos que dependen de su departamento. "No dice nada, ningún contenido", ha espetado el 'popular', que le ha reclamado que podía haber "contado algo más".

Mientras que el portavoz de Cs, Félix Álvarez, ha criticado que Zuloaga no se haya adentrado en ninguna de las áreas en las medidas concretas que pretende poner en marcha, ni ha dado plazos por ejemplo de cuándo estará listo el inventario del patrimonio cultural de Cantabria y su estado o si hay alguna novedad respecto al MUPAC y ha lamentado que

Y el representante del Grupo Mixto (Vox), Cristóbal Palacio, ha lamentado que el vicepresidente haya sido "tan genérico" y ha criticado algunas iniciativas anunciadas como el Consejo de la Mujer o la Ley de Memoria Histórica, así como la, a su juicio, "falta de más planificación" o "intención de incrementar el aparato de la administración".

Frente a ello, los partidos del Gobierno, PSOE y PRC, han felicitado a Zuloaga por comparecer a petición propia por su "compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas", según ha dicho el diputado socialista Jorge Gutiérrez, que ha agradecido el "detalle pormenorizado" de las medidas que impulsará en sus áreas de gestión.

En la misma línea se ha pronunciado el regionalista José Miguel Fernández Viadero ha expresado que el PRC "comparte las líneas esbozadas" por Zuloaga y le ha deseado "éxito, porque su éxitos serán los de todos los cántabros".

Zuloaga ha lamentado que la oposición le acuse de "decir generalidades", cree que quizá los representantes de la oposición "o no me han entendido o no me han escuchado" y ha defendido la concreción que ha hecho de las medidas para la legislatura en todas las áreas de gestión pero ha asegurado que no le importará comparecer "cuantas veces sea necesario".