La 10ª fase de eliminación del bolseo pondrá 22 nuevos contenedores y alcanzará ya el 70% de calles del Casco de Toledo

TOLEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La décima fase del proyecto de eliminación del bolseo en el Casco Histórico de Toledo permitirá alcanzar el 70 por ciento de la cobertura de este bario con el nuevo sistema de recogida de residuos.

La concejal de Obras y Servicios, Loreto Molina, ha presentado este jueves esta nueva fase que supone "dar un paso más en uno de nuestros principales compromisos con el Casco Histórico, eliminar el bolseo y mejorar la imagen y la limpieza de nuestras calles".

En este sentido, ha recordado que, con la fase anterior, la novena, el Ayuntamiento había alcanzado ya el 60 por ciento del Casco, mientras que con esta décima ampliación se incorporan 22 nuevos contenedores de 240 litros, distribuidos estratégicamente en distintas zonas, hasta alcanzar un total de 157 contenedores instalados y 118 calles cubiertas, ha informado el Consistorio en un comunicado.

"En esta ocasión hemos optado por contenedores de menor tamaño, adaptados a la fisonomía de las calles del Casco y distribuidos de forma más equilibrada", ha explicado Molina, quien ha señalado que las ubicaciones definitivas incluidas en esta última fase "se revisarán junto a miembros de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y el jefe de servicio de Valoriza".

Las nuevas zonas incluidas en esta fase abarcan las zonas de plaza de la Estrella, San Lucas, Xisto Ramón Parro, Carreras, Cruz Verde y la zona del río, concretamente se instalarán los contenedores en las calles Santiago del Arrabal, plaza de la Estrella (fuente), calle Alfonso VI en la esquina con la calle de Santiago del Arrabal, calle san Lucas (pretil), calle San Lucas número 6, calle San Lucas número 2, calle Sixto Ramón Parro esquina Tripería y calle Sixto Ramón Parro frente al número 7.

También la calle del Locum número 6, carrera de San Sebastián (en la parada del autobús de las Cortes), carrera de San Sebastián (frente al hotel), Plaza de la Cruz Verde (palmeras), plaza de la Cruz Verde en la esquina al Plegadero, calle de la Retama número 9, calle de la Retama número 1, plaza de los Tintes (pretil), plaza de la Retama frente a la calle la Tahona, calle Santa Isabel frente al número 18 Callejón de Córdoba, calle Santa Isabel frente al número 11 (dos contenedores) y plaza de San Andrés.

La concejal ha insistido en que el proyecto se desarrolla "de la mano de los vecinos", atendiendo sugerencias y adaptando ubicaciones cuando es necesario, "ha habido casos en los que hemos desplazado contenedores a petición ciudadana para mejorar su integración y reducir los puntos de acumulación de bolsas".

Molina también ha aprovechado para recordar que el horario de depósito de bolsas en los contenedores es de 20.00 a 23.00 horas, una norma que se aplica en toda la ciudad, "es una cuestión de civismo y respeto entre vecinos, las bolsas fuera de horario generan molestias, especialmente con el calor, por eso pedimos la colaboración de todos".

Por último, también ha recordado la existencia del servicio de recogida comercial implantado en el Casco Histórico, que se realiza dos veces al día, a las 11.00 horas y a partir de las 17.00 horas, y ha animado a los establecimientos hosteleros a utilizarlo correctamente "para reducir residuos y facilitar la convivencia y la limpieza urbana".

"Seguimos trabajando con determinación y escuchando a los vecinos, porque hemos demostrado que eliminar el bolseo en el Casco Histórico no era imposible", ha concluido.