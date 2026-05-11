El 26 de mayo se ponen a la venta las 2.500 sillas de la procesión del Corpus Christi de Toledo

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TOLEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El 26 de mayo comenzará la venta de entradas para las sillas instaladas con motivo de la celebración del Corpus Christi, una de las festividades más emblemáticas de la ciudad.

Como en años anteriores, los ciudadanos podrán adquirir sus localidades tanto de manera presencial como online, tal y como ha recordado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La venta presencial se realizará en el quiosco situado en la Plaza de Zocodover, mientras que la venta online estará habilitada a través de la plataforma www.toledoentradas.com.

El precio de las sillas será de 11 euros para las adquiridas presencialmente y de 11,60 euros para las compras realizadas por internet. El horario de venta será de 10.00 a 13.30 horas y permanecerá activo hasta el día previo a la celebración del Corpus Christi, que tendrá lugar el jueves 4 de junio.

En total, saldrán a la venta 2.500 sillas distribuidas a lo largo del recorrido procesional, con el objetivo de facilitar a toledanos y visitantes el disfrute de esta tradicional celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.