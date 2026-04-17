Unos 400 profesionales y 22.000 espectadores acudieron a la XXX edición de la Feria de Artes Escénicas y Música de C-LM

ALBACETE 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha hecho este viernes el balance de la Feria de Artes Escénicas y Música de Castilla-La Mancha, que a lo largo de la última semana ha recibido a unos 400 profesionales del sector artístico y 22.000 espectadores en su XXX edición realizada en Albacete.

En palabras de Olmedo, ha sido "una edición muy emocionante" al que querían dar un calibre especial en honor a sus 30 años de celebración, con 21 obras artísticas puestas en escena y el debut de la primera promoción de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla-La Mancha.

Un total de 150 distribuidores, programadores y gestores del sector cultural han acudido desde todos puntos de España, según ha reseñado la viceconsejera, para darse cita junto a más de 240 compañías de teatro que han ofrecido su oferta en "un encuentro de negocios del que se han ido completamente enamorados" y que sitúa a la feria como la tercera más importante del país en su ámbito y la única en la que un Gobierno regional se implica en su organización y gestión.

Olmedo ha valorado la asistencia del público como una gran muestra "de que los productos que hemos presentado tienen interés". Por ello, ha asegurado que ya están trabajando para la edición del año que viene.

El director artístico de la feria, Antonio Campos, ha agradecido la implicación del Gobierno de Castilla-La Mancha en la iniciativa, con "un compromiso de verdad" que potencia una feria dedicada a "dar una oportunidad a compañías que no están centralizadas ni en Madrid y Barcelona ni tienen rostros conocidos, pero que son las que realmente sostienen el tejido cultural de este país".

Campos ha concluido alabando la importancia de las artes escénicas, que ha calificado como "un arte vivo que nos hace humanos".