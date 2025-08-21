El 51º FITC 'Lazarillo' comienza este fin de semana en Manzanares con el reconocimiento a Andrés Lima

El director y actor recibirá el sábado el Premio 'Escena' 2025 en el Gran Teatro

El Festival Internacional de Teatro Contemporáneo (FITC) 'Lazarillo' se pone en marcha este fin de semana. Hasta el 30 de agosto traerá a Manzanares teatro comprometido y de vanguardia en diferentes formatos junto a exposiciones y música. Comienza con el reconocimiento al actor y director teatral Andrés Lima, que recibirá el Premio 'Escena'.

En la línea de sus cincuenta anteriores ediciones, el Festival 'Lazarillo' vuelve a presentar propuestas que no dejarán indiferente al público. Con formatos íntimos y cercanos, con el teatro social y político como emblema, ofrece la posibilidad de disfrutar de representaciones y compañías no habituales en las programaciones comerciales, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El FITC 'Lazarillo' comenzará su 51ª edición en el Gran Teatro de Manzanares este sábado, 23 de agosto, a las 13.00 horas, con la entrega del Premio 'Escena' 2025 al director y actor Andrés Lima, considerado uno de los grandes directores de la escena española, ganador de cinco Premios MAX a la mejor dirección y del Premio Nacional de Teatro en 2019. Su último éxito es la obra '1936'. Con la compañía Animalario, participó hace dos décadas en el festival manzanareño como director de la obra 'Alejandro y Ana: lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la hija del presidente', representada en los 'Salones Avenida'.

Antes de la inauguración del festival con la entrega de este premio, este mismo jueves habrá un adelanto del FITC con una performance callejera a las 21 horas, titulada 'Fake Tour', en colaboración con la compañía A Ciegas.

Las representaciones de la programación de esta 51ª edición comenzarán el domingo en el corral del Centro Cultural 'Ciega de Manzanares', que volverá a ser el epicentro y corazón del festival. A las 20.30 horas llega la obra infantil 'Tengo miedo' de Ñas Teatro; el martes 26 el montaje 'Juicio a la razón', que se representará a las 22 horas, a cargo de la compañía Paloma Merello; el miércoles 27 a las 21 horas, un formato ya clásico en el festival como es el 'MicroFITC' (a cargo de Microteatro por Dinero); el jueves 28 a las 22 horas el aclamado show drag 'Vaga y Maleanta' de Oniria Teatro; y el viernes 29 de agosto a las 22 horas con 'Las Couchers' y su humor "absurdo-filosófico".

También hay teatro de calle. Será el lunes 25 a las 22.00 horas en la plaza de la Constitución. De manera gratuita se podrá ver el espectáculo de malabares y equilibrismo 'Llar', de Producirk. El teatro de sala llegará el sábado 30 a las 20.00 horas al Gran Teatro con 'No estoy de frente', de 16 Escalones Producciones, dirigida por Paco León e interpretada por Mari Paz Sayago

OFFESTIVAL

De forma paralela se celebrará el 'OFFestival', que contará con actividades de diversa índole. La primera de ellas será el día de la propia inauguración, sábado 23 de agosto, a las 22 horas en la Lonja de San Francisco, donde Nido Deluxe ofrecerá un concierto gratuito al aire libre. La siguiente cita con la música será para cerrar el festival, el sábado 30 de agosto a las 23 horas en el corral del centro 'Ciega de Manzanares', con la artista emergente Korashe.

Tampoco faltará el FITCtiritec, el taller infantil de introducción al teatro que se desarrollará en el salón de Lazarillo los días 27, 28 y 29 de agosto de 11 a 13 horas.

Además, el 51º FITC 'Lazarillo' ofrecerá dos exposiciones artísticas: 'Formas inconformes', de Miguel Vela Romero, autor del cartel de esta edición, que estará instalada en el Gran Teatro durante todo el festival; y 'Retratos en tinta', de Carlos Pintado, en el corral de 'La Ciega'.

Los días 19 y 20 de agosto funcionó muy bien la venta anticipada de entradas y abonos, disponibles también en taquilla. Las representaciones del corral tienen un precio de 6 euros, uno menos con carné joven y para personas socias. El microteatro tiene un precio único de 8 euros. Por su parte, la obra de sala tiene un precio general de 10 euros y de 8 con carné joven y para personas socias. Habrá abonos para todas las obras (excluyendo el microteatro) por 30 euros (25 para socios y carné joven).

El Ayuntamiento de Manzanares es uno de los patrocinadores del 51º FITC 'Lazarillo', que también cuenta con el apoyo y colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Diputación de Ciudad Real, de la Fundación Globalcaja y de numerosas empresas de la localidad.