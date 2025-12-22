60.649 deja 60.000 euros en Cuenca y 60.000 más en Toledo

Un hombre mete las bolas con los premios en el bombo de la lotería durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Sorteo Extraordinario de la Lotería de - Eduardo Parra - Europa Press

CIUDAD REAL 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El segundo quinto premio del Sorteo de Navidad 2025, el 60.649, dotado con 60.000 euros a la serie, ha dejado una serie íntegra en 'Doña Lola' de Toledo y otra más en 'El Cuco Encantado', icónica administración en el centro de la capital conquense, haciendo un total de 120.000 euros más para la región.

Con el Quinto que ha repartido 'Doña Lola', la tradicional batalla entre las dos principales administraciones del Casco Histórico de Toledo se salda con empate a premios, y es que 'La Caprichosa' ha podido repartir 200.000 euros de una serie del primer Cuarto Premio que salió del bombo.

El número 60.649 ha resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. Un premio que ha dejado dos series completas en Castilla-La Mancha, en concreto

El número fue cantado a las 10.40 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.