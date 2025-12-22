'Doña Lola' y 'Loterías Cañas', dos históricas de C-LM, alargan su racha repartiendo un quinto, el 60.949

Doña Lola vuelve a repartir suerte en el Sorteo de Navidad - EUROPA PRESS / JUANMA JIMÉNEZ

TOLEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El quinto premio, el 60.649, ha salpicado Castilla-La Mancha, en concreto con dos series completas repartidas en dos administraciones icónicas de la región, como son 'Loterías Cañas' en Cuenca capital y 'Doña Lola' en la ciudad de Toledo.

En Cuenca, desde la Administración Cañas de la calle Cardenal Gil de Albornoz, han manifestado a Europa Press su gran felicidad por haber repartido este premio. "Estamos en racha", han declarado los loteros, que el pasado mes de julio vendieron también un segundo premio de la Lotería Nacional que dejó 60.000 euros en un bar de Cuenca y, en noviembre, un segundo premio de Euromillones.

El segundo quinto premio del Sorteo de Navidad 2025, el 60.649, dotado con 60.000 euros a la serie, ha dejado una serie íntegra en 'Doña Lola' de Toledo

"Estamos muy contentos, pletóricos, esperando a ver si viene algún agraciado, o que nos llamen por teléfono si ha sido algún turista", relatan desde la Administración a Europa Press.

En el año 1998 ya repartieron un segundo premio con "muchísimos millones", y en los últimos años reparten repetidamente, "varios quintos, un cuarto, un tercero" y también premios en el Sorteo del Niño. "No solo es suerte. Es mucho trabajo, es vender mucho, moverse mucho. Y es duro", aseguran.