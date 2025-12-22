El 77.715, dotado con un quinto premio, deja 72.000 euros en la provincia de Guadalajara

Administración de La Isabela 14, en Guadalajara - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tercero de los quintos premios que ha salido del bombo del Sorteo de Navidad, con el número 77.715, ha dejado una serie en Guadalajara capital, además de dos décimos sueltos en una administración de Brihuega.

En concreto, la administración de la calle La Isabela de Guadalajara ha vendido una serie de este número, un total de 60.000 euros; mientras que en Brihuega, la administración del Paseo María Cristina ha vendido dos décimos más, un total de 12.000 euros.

El número 77.715 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 11.06 horas en el segundo alambre de la quinta tabla.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.