Abierta la inscripción del certamen de memoria oral y escrita de mayores de 65 años por los 50 años de la Transición - JCCM

TOLEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, dentro de la programación '50 años juntos' para conmemorar la transición democrática en la región, abre las inscripciones para el certamen de relatos 'La memoria de los nuestros', dirigida a mayores de 65 años.

El objetivo es impulsar un espacio para dar voz a las personas mayores y a sus vivencias a través de la escritura. Una forma de conocer sus valiosos testimonios y sus historias individuales, enmarcadas en el avance democrático y de derechos sociales que han transformado Castilla-La Mancha en el último medio siglo, ha informado la Junta en nota de prensa.

Las modalidades en las que pueden presentar sus relatos son poesía, narración y cuento, que podrán presentarse entre el 5 de noviembre de 2026 y el 30 de enero de 2027 en la Fundación Impulsa.

Este certamen es un reconocimiento a las personas mayores en el proceso de construcción de la memoria colectiva, ya que son el puente que conecta nuestro pasado con los derechos que disfruta actualmente la juventud.

Para que sus recuerdos y vivencias no se pierdan, se propone este certamen de relatos, de carácter libre, orientados a reflejar la evolución social, cultural, familiar o histórica de Castilla-La Mancha en los últimos 50 años de convivencia democrática.

Los relatos pueden reflejar desde vivencias personales y familiares, que muestren el cambio generacional y el desarrollo del bienestar social; hasta la transformación de sus pueblos y ciudades; historias de superación, con especial atención al papel de la mujer en la Transición y en la vida democrática o relatos de transmisión oral que formaban parte de la vida cotidiana.

Se proponen tres modalidades de participación. El de poesía original con una extensión máxima de 50 versos; el de narración con una extensión máxima de 4 folios y el de cuento con una extensión máxima de 4 folios.

También se establecen dos categorías especiales: el Premio Especial 'Abuelos y Nietos' para relatos en cualquiera de los tres formatos propuestos que se hayan creado de forma conjunta entre las dos generaciones y el Premio Especial 'Testimonios de Mujer' para relatos enfocados en visibilizar la cotidianidad de las mujeres catellanomanchegas y sus aportaciones a la historia de nuestra región.

Las obras deberán enviarse a la Fundación Impulsa, como máximo hasta las 14.00 horas del próximo 30 de enero de 2027, a través del correo electrónico info@iclm.es o en la dirección Ronda de Buenavista 47, 45005 Toledo. Aportando los datos personales de contacto, sin utilizar pseudónimo, especificando a qué categoría se concursa y si se hace también a alguna de las especiales. Solo se podrá presentar una obra original y se valorará positivamente acompañarla de ilustraciones o fotografías.

Los 50 relatos finalistas serán adaptados en una serie de podcast documentales en el que sus autores serán protagonistas. También recibirán un diploma y un libro electrónico. Para los ganadores en cada modalidad y categorías especiales, se ha previsto una noche de estancia con desayuno en cualquiera de los establecimientos de la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha.