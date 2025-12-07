Abierto el plazo de presentación de la II Edición del Concurso Nacional de Cortometrajes Escolares 'Platino EDUCA'

La segunda edición de este concurso se encuentra abierta a todo el profesorado de la región con inscripciones limitadas, hasta un máximo de cien personas, y de forma gratuita. - JCCM

TOLEDO 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está impulsando la creatividad en las aulas con la II Edición del Concurso Nacional de Cortometrajes Escolares 'Platino Educa'.

Así lo ha dado a conocer la directora general de Inclusión Educativa y Programas, Marian Marchante, quien ha indicado que se ha invitado a los centros educativos para invitarles a participar y trabajar el cine como herramienta educativa, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Marian Marchante ha destacado que este concurso incluye formación online para el profesorado y la creación de un corto como trabajo final y ha asegurado que esta iniciativa forma parte de la estrategia regional de bienestar en el ámbito educativo.

La segunda edición de este concurso se encuentra abierta a todo el profesorado de la región con inscripciones limitas, hasta un máximo de cien personas, y gratuita. Además, tal y como ha destacado la directora general de Inclusión Educativa y Programas, esta iniciativa posiciona a la región en un contexto de referencia nacional en el uso del cine como herramienta educativa con cortometrajes que abordan temáticas sociales.

Para participar en el concurso el profesorado debe completar una formación online de 30 horas.