Abre sus puertas en Toledo la exposición 'Beato. La Catedral Transfigurada' con 49 obras del artista toledano

Exposición 'Beato. La Catedral Transfigurada' en el Centro Cultural San Marcos de Toledo. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la concejal de Cultura, Ana Pérez, han inaugurado la exposición, 'Beato. La Catedral Transfigurada' del artista toledano Eduardo Sánchez Beato, que se podrá visitar en el Centro Cultural San Marcos hasta el próximo 29 de noviembre.

Con esta muestra, que reúne 49 obras del artista toledano, uno de los fundadores del Grupo Tolmo, el Ayuntamiento de Toledo se suma de manera directa a la celebración del VIII Centenario de la Catedral Primada, según ha trasladado el propio Consistorio por nota de prensa.

"Entendíamos que una ocasión como esta merecía la pena y queríamos hacer algo propio desde el Ayuntamiento", ha afirmado Velázquez, quien ha agradecido también la colaboración de la Diputación de Toledo en la edición del catálogo que acompaña la exposición.

Durante la inauguración, a la que han asistido diversos representantes del mundo cultural de la ciudad, y otros artistas toledanos, Velázquez ha destacado que esta exposición confirma la apuesta realizada por el Gobierno Municipal para recuperar San Marcos como una verdadera sala de exposiciones, preparada para acoger propuestas culturales, "de máximo nivel, de calidad y de excelencia".

"Cuando decidimos convertir San Marcos en una verdadera sala de exposiciones lo hicimos pensando en los toledanos, para que puedan disfrutar de propuestas como esta", ha señalado el alcalde, quien ha animado a todos los vecinos a visitar la muestra hasta el próximo 29 de noviembre.

Durante el acto, Velázquez ha agradecido especialmente el trabajo de los empleados municipales que han participado en el montaje, así como la labor de la Concejalía de Cultura, los comisarios y todas las personas e instituciones implicadas en hacer posible la exposición.

Por último, el alcalde ha reivindicado también el papel de la cultura como experiencia personal y ha asegurado que el verdadero sentido de la exposición comenzará con la visita del público.

"La magia comienza cuando empezamos a disfrutar de esta exposición. Delante de cada obra el protagonista deja de ser el autor y pasamos a ser nosotros mismos", ha concluido.

SOBRE LA EXPOSICIÓN, 'BEATO. LA CATEDRAL TRANSFIGURADA'

La exposición propone un recorrido por cerca de cuatro décadas de la producción de Eduardo Sánchez Beato vinculada a la Catedral de Toledo, mostrando la evolución de la mirada del artista sobre uno de los grandes símbolos patrimoniales, espirituales y culturales de la ciudad.

El propio Sánchez Beato ha explicado que su relación con la Catedral parte también de una experiencia profundamente personal. Nacido en la calle Pozo Amargo, ha recordado cómo el templo formó parte de su vida cotidiana desde la infancia y cómo esa proximidad fue dejando una huella que posteriormente trasladó a su obra.

"La Catedral era casi mi paso diario", ha señalado el artista, quien ha explicado que su intención nunca ha sido limitarse a reproducir "la arquitectura pura y dura de la piedra", sino transformarla mediante el color, interpretarla y tratar de compartir con el espectador la belleza que él encuentra en ella.

Para el artista, participar con esta exposición en el VIII Centenario supone también devolver algo a su ciudad y rendir homenaje a un edificio que considera fundamental en su propia biografía. Durante su intervención se ha mostrado "orgulloso, emocionado y agradecido" de poder participar en la conmemoración y presentar una obra que refleja diferentes periodos de su evolución artística.

El proyecto expositivo incorpora, además de la selección de obras, un catálogo científico y un audiovisual que combina imágenes históricas de la Catedral con las pinturas de Sánchez Beato y una banda sonora creada específicamente para la muestra.

Podrá visitarse de forma gratuita, de lunes a viernes, entre las 10.00 y las 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, en el Centro Cultural San Marcos, hasta el próximo 29 de noviembre.