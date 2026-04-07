Activado el aviso amarillo por tormentas y rachas de viento en Talavera

Archivo - La concejal de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La edil de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, ha informado de que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se ha activado aviso meteorológico de nivel amarillo por tormentas que afectará al municipio de Talavera de la Reina.

En concreto, el aviso permanecerá activo desde las 12.00 horas del día 7 de abril hasta las 9.00 horas del día 8 de abril de 2026, pudiendo registrarse precipitaciones localmente intensas, tormentas acompañadas de rachas de viento y, de forma puntual, granizo, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Muñoz ha explicado que como medida preventiva, se procederá al arriado de la bandera instalada en la vía pública, con el fin de evitar riesgos derivados de las posibles rachas de viento. Asimismo, y en función de la evolución meteorológica, se valorará a lo largo de la activación del aviso amarillo del cierre del tránsito en parques y jardines de la ciudad para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Por lo que se hace un llamamiento a la ciudadanía para que extreme las precauciones ante estos fenómenos meteorológicos adversos, especialmente en zonas próximas a cauces, áreas inundables o zonas ajardinadas. Recomendando, evitar circular o estacionar en zonas susceptibles de inundación, no transitar por cauces, arroyos o zonas con acumulación de agua, asegurar elementos en balcones, terrazas y fachadas, extremar la precaución al volante, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de seguridad.

En caso de emergencia, se recuerda que está disponible el servicio 112 y el 092.

Desde el Ayuntamiento se mantiene activado el seguimiento de la situación en coordinación con los servicios municipales y de emergencia, con el objetivo de actuar con la mayor rapidez ante cualquier incidencia que pudiera producirse.