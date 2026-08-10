El actor, guionista y humorista albaceteño Raúl Cimas será el pregonero de la Feria de Albacete 2026

Archivo - El actor Raúl Cimas posa en la alfombra roja de los Premios Feroz 2026. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ALBACETE, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha anunciado que el actor, guionista y humorista albaceteño Raúl Cimas, a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular, será el pregonero de la Feria de 2026, convencido de que será un magnífico pregonero de "la mejor feria del mundo", declarada de Interés Turístico Internacional.

Manuel Serrano ha puesto en valor la trayectoria profesional de Raúl Cimas, al tiempo que le ha agradecido la gran labor de "embajador" de Albacete, su ciudad natal, que realiza allá por dónde va, orgulloso siempre de sus raíces, de su condición de albaceteño y, de manera especial, de la Feria que cada mes de septiembre celebramos en honor a la Patrona, la Virgen de Los Llanos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde ha explicado que Raúl Cimas pregonará la Feria de Albacete 2026 el próximo 6 de septiembre, a las 21.00 horas, desde el balcón del Museo Municipal, convencido que será un acto multitudinario que no dejará indiferente a nadie.

En cuanto a la faceta profesional de Raúl Cimas, ha participado en programas de televisión como 'La hora chanante', (Paramount Comedy), 'Muchachada nui', (TVE), 'La gran evasión' y 'Algo pasa con Lopez' (ETB), 'Buenafuente' (Antena 3), 'Óxido nitroso' (Canal+), 'Loco mundo' (Movistar Plus), 'Cero en historia' (Movistar plus), 'El club de la comedia' (La Sexta), 'Late Motiv' (Movistar plus), 'Futuro Imperfecto' (La 1) e 'Ilustres Ignorantes' (Movistar plus).

Asimismo, ha formado parte de series de televisión como 'Museo coconut' (Neox), 'La isla de los nominados' (La Cuatro), La reina del pueblo (Prime Vídeo), 'En fin' (Prime Vídeo) y 'Poquita Fe' (Movistar plus), ganadora de los Premios Ondas y Premios Feroz, entre otros, a la mejor serie de comedia, y ha hecho colaboraciones esporádicas en otras como 'El ministerio del tiempo' o 'Atasco'.

Raúl Cimas ha participado también en películas como 'Extraterrestre' (Nacho Vigalondo), 'Tiempo después' (José Luis Cuerda), 'Los del túnel' (Pepón Montero), 'Mari(dos)' (Lucia Alemany), 'Políticamente incorrectos' (Arantxa Etxebarría), 'Matusalén' (David Galán Galindo) y 'Un lío de millones' (Susan Béjar).

A lo largo de su carrera profesional, ha recibido varios premios como San Pancracio, en el festival de Cáceres a mejor actor revelación por la película 'Extraterrestre'; el título de Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha; Premio Fotogramas al mejor actor protagonista por 'Poquita fe'; premio al mejor actor protagonista en comedia en el Festival de Almería; y Premio Denominación de Origen La Mancha, junto a nominaciones a mejor actor protagonista en los Premios Feroz por 'Poquita Fe'.

Raúl Cimas también destaca como dibujante, habiendo publicado cuatro libros de cómics, todo ellos con la editorial Blackie Books: 'Demasiada pasión por lo suyo', 'Orgullo brutal', 'Prodigios' y 'Mamotreto'.