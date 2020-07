Acuerdo en Ayuntamiento Toledo para aprobar 38 propuestas de las 57 presentadas en el Debate

La alcaldesa espera que "unidad" alcanzada en el pleno de este miércoles perdure "toda la legislatura"

TOLEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Debate del Estado de la Ciudad de Toledo ha finalizado este miércoles con un alto grado de acuerdo y "unidad", pues finalmente se han aprobado 38 de las 57 propuestas presentadas por los seis grupos con representación en la Corporación municipal, ninguna de ellas de Vox. No obstante, de las 38 aprobadas solo cinco lo han sido por unanimidad.

Y es que el pleno celebrado este miércoles ha puesto el punto y final a dicho debate, que arrancó el pasado viernes, y ha querido mirar al Ayuntamiento de Madrid, donde tan solo hace un día se cristalizaban los 'Acuerdos de la Villa' entre el equipo de Gobierno y los grupos de la oposición para sentar las bases de la recuperación tras el COVID-19.

Por ello, el PSOE ha cambiado el sentido de su voto apoyando aquellas resoluciones de PP, Cs, IU-Podemos y del edil no adscrito Luis Miguel Núñez --pero ninguna de Vox-- que resulten "realizables", gesto que, como ha defendido la portavoz, Noelia de la Cruz, "evidencia que el equipo de Gobierno quiere estar a la altura de lo que los vecinos piden de nosotros".

Ha sido la portavoz del Grupo Popular, Claudia Alonso, la primera en hablar de "unidad y acuerdo", como el que se ha alcanzado en el Consistorio madrileño. Para ello, ha pedido "orillar las declaraciones de máximos y alcanzar un acuerdo de mínimos". "Los toledanos han confiado en nosotros y no podemos ofrecerles nada si no les damos unidad y hechos, ahora más necesarios que nunca".

Y es que Alonso, que se ha declarado "satisfecha" con el resultado del debate espera que éste haya servido para hacer reflexionar, "sobre todo al PSOE". "Es un logro de ciudad, que necesita que ejecutemos decisiones y necesita de la unidad de todos. Espero que este cambio de actitud se mantenga toda la legislatura, que va a ser muy dura", ha advertido.

UNIDAD PARA TODA LA LEGISLATURA

Si la portavoz del equipo de Gobierno ha salido al quite afirmando que para alcanzar la unidad es preciso que en el Consistorio toledano la oposición "sea tan leal como lo es con el alcalde de Madrid", la alcaldesa ha respondido a la portavoz del PP, diciéndole que "no se trata de un cambio de actitud ni de estrategia".

"Los toledanos han de saber que pueden contar con los 25 concejales en la mayor de la pandemia de la historia de la ciudad, unos que toman decisiones, el Gobierno, y otros que ayudan, la oposición. La unidad ha de ser título en mayúscula a partir de ahora en la legislatura entera", ha dicho.

"Siempre he pedido unidad, pero no siempre la he visto correspondida. Hoy hay que dar el paso para intentar que todos los miembros de la Corporación municipal hagamos piña en un momento tan difícil para sacar adelante nuestra ciudad. Nosotros, como gobierno lo vamos hacer porque es nuestra responsabilidad, pero apelo a la de la oposición", ha insistido Tolón.

Mientras el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, ha afirmado que "uno no se hace mejor o peor por mantener su posición política", el de Ciudadanos, Esteban Paños, ha señalado que es "momento de ciudad" y que los vecinos han dado una "lección de unidad". De ahí que haya pedido "máxima fluidez y comunicación para avanzar juntos".

Por su parte, el concejal no adscrito, que se ha declarado contento por el hecho de que los partidos hayan sido capaces de "apartar forofismos", pues es lo que demanda la ciudadanía, se ha mostrado confiado en que los consensos alcanzados en este Debate del Estado de la Ciudad sean "el inicio de una bonita amistad".

Por contra, la única edil de Vox, María de los Ángeles Ramos, que no ha visto prosperar ninguna de las 10 medidas presentadas, ha criticado que muchas de las aportadas por el PSOE ya han sido acometidas por el equipo de Gobierno, como el plan de reactivación económica.

PROPUESTAS

Ha sido el del PSOE, partido de gobierno en el Consistorio toledano, el grupo que ha conseguido que sus 10 propuestas salieran adelante, siendo la de crear una Unidad de Transparencia en el Consistorio, la única que ha contado con el apoyo unánime del pleno.

También ha contado con apoyo su Plan de Reactivación Económico y Social, la ampliación de suelo industrial, acometer obras públicas en todos los barrios, mejorar los servicios públicos, fomentar la cultura, la educación y el patrimonio, promocionar la ciudad turísticamente conforme a la Agenda 2030 o presentar alegaciones al ciclo de planificación de la CHT.

PP

De su lado, los 'populares' han obtenido apoyo a ocho de las 10 presentadas y, aunque no han conseguido que bonificar el IBI o trasladar el hospital del Valle al Virgen de la Salud salieran adelante, si han contado con el apoyo de pleno sus ayudas a autónomos y pymes, que el Consistorio condene la tasa de terrazas, crear un Mesa de Reactivación Económica, dotar a la ciudad de un Plan de Ordenación Municipal, convocar el Consejo de Discapacidad, revisar impuestos y tasas para el próximo ejercicio o acometer políticas de apoyo a familias y mayores. De forma unánime todos los ediles han votado a favor de mejorar los accesos al nuevo hospital capitalino.

CS

Siete de las diez propuestas presentadas por el Grupo Municipal de Ciudadanos han sido aprobadas, pero ninguna por unanimidad. Aunque no ha logrado que su proposiciones para crear un aparcamiento público de caravanas, una oficina de gestión de concesiones e impulsar la tecnología en organismos municipales viesen la luz, otras siete medidas de la formación naranja sí han contado con apoyos suficientes para ser aprobadas por el pleno.

Es el caso del plan ante un posible rebrote ante el COVID-19, la constitución y reactivación del Conejo Social de la Ciudad de Toledo, la revisión y actualización de muchas de las actuales ordenanzas fiscales, crear ciclocarriles para fomentar el uso de la bicicleta y el patinete eléctrico, realizar un inventario municipal del arbolado, crear una comisión informativa sobre el Edusi, así como acondicionar ell gimnasio de San Lázaro.

IU-PODEMOS

En el caso de IU-Podemos, ha conseguido sacar adelante su apuesta por una gestión directa en el Servicio de Ayuda a Domicilio, extender puntos culturales a todos los barrios de la ciudad, adecentar el pabellón de San Lázaro como centro social de San Antón, habilitar un nuevo pabellón deportivo cubierto en la Escuela de Gimnasia, y un centro de compostaje en la Legua-Valparaiso.

Si el pleno ha votado de forma unánime a habilitar como Centro de Día el Centro de Mayores 'Ángel Rosa', este grupo formado por los ediles Txema Fernández y Olga Ávalos no ha conseguido, por contra, sacar adelante sus propuestas de adecuar las instalaciones municipales de San Cipriano, ni la de instalar un autocine en la Peraleda y usar el camping urbano del Circo Romano.

Mientras, el concejal no adscrito ha conseguido que seis de sus propuestas salieran adelante, contando con el voto unánime de los 23 ediles toledanos la de garantizar las condiciones higiénicas-sanitarias a la hora de que todos los estudiantes de la ciudad regresen a las clases.

Aunque ha sido rechazada su iniciativa de controlar accesos por temperatura, sí han salido adelante la de dotar de una placa conmemorativa COVID-19, la de que Policía Local, Boomberos y Protección Civil tengan mejoras en sus equipamientos, crear una mesa de trabajo sobre el Tajo, ayudar a familias con miembros con alergias y modificar las ordenanzas fiscales para el 2021.

VOX

El único grupo que no ha conseguido que ninguna de sus 10 propuestas saliera adelante ha sido el de Vox, cuya representante, abogaba, entre otras cosas por realizar un estudio serológico en la ciudad, abrir de manera inmediata el nuevo hospital, crear un comité de expertos en epidemiología o concluir las obras del 'Quixote Crea', entre otras.