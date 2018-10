Acusado por crimen de El Casar de Escalona reafirma su inocencia y cree que está "condenado desde el primer día"

Publicado 13/02/2018 14:53:14 CET

TOLEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

J.M.M., acusado de dos presuntos delitos de asesinato ocurridos en la localidad toledana de El Casar de Escalona el 29 de abril de 2012, ha asegurado que se están pidiendo para él 38 años de cárcel por unas cosas que no ha hecho y ha considerado que está "condenado desde el primer día".

Así lo ha afirmado en su alegato final durante la séptima jornada del juicio con jurado popular celebrado en la Audiencia Provincial de Toledo y que ha quedado visto para sentencia este martes, día en el que, además del alegato del acusado, se han escuchado las conclusiones del Ministerio Fiscal, las dos acusaciones particulares y la defensa.

J.M.M., cuyo alegato ha sido finalmente cortado por el juez, ha apuntado que lleva "seis años pasándolo fatal" y ha reprochado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones que "ni siquiera han contrastado las cosas", insistiendo en su voluntad de defenderse de los delitos por los que ha sido juzgado.

Asimismo, ha opinado que es "muy fuerte" que la parte acusadora considere que la versión que esta ofrece es de "sentido común" y de una "lógica aplastante" y ha vuelto a incidir en su versión de los hechos.

J.M.M. ha pedido previamente perdón por si "en algún momento" ha perdido los modales durante el juicio y ha considerado que ha aguantado "demasiado" durante el mismo. En este sentido, ha recordado el momento de la declaración de A.M., al que el acusado culpó de las muertes en su declaración durante la primera jornada del juicio. "Si fuera por mí le habría dado dos hostias a A.M.", ha dicho al respecto.

CONCLUSIONES

Previamente a la intervención del acusado, todas las partes han expuesto al jurado sus conclusiones sobre el desarrollo del juicio. De su lado, la representante del Ministerio Fiscal ha hecho hincapié en que los hechos expuestos están "absolutamente acreditados y confirmados" y ha manifestado que la versión de J.M.M. "no se sostiene por ningún sitio".

La fiscal ha considerado que el "elemento clave" para creer que J.M.M. es el autor de los delitos es "que huyó" y ha criticado lo que ha considerado como "un ejercicio pintoresco" por parte de la defensa para "maquillar" esta fuga.

Asimismo, ha dado validez a la declaración de la madre de D.F.V., el primer fallecido, insistiendo en que las actuaciones de la Guardia Civil comenzaron por una llamada suya y considerando que su versión de los hechos es "incompatible" con que el autor de las muertes fuera A.M.

Sin embargo, ha remarcado que había habido un problema previo entre J.M.M. y D.F.V., un conflicto, que según ella, conocen también "otros testigos que se han dedicado meses ha investigar esto", en referencia a los agentes que realizaron las investigaciones a raíz de los hechos.

Además, ha repetido que, a su juicio, el autor de las muertes es J.M.M. porque el vehículo que él utilizaba "estaba en el lugar de los hechos en medio del camino, arrancado y con las llaves puestas". "Había sido abandonado muy precipitadamente por alguien que tenía mucha prisa por irse", ha añadido.

Del mismo modo, ha puesto de relevancia la inspección ocular en el paraje donde fueron encontrados los cuerpos de D.F.V. y M.A.C.J., asegurando que J.M.M. vivía en una caravana en ese lugar y que en el mismo había cartuchos de escopeta "por todas partes", razón por la que entiende que era el acusado el que utilizaba las armas.

En cuanto a cómo se produjo la muerte de M.A.C.J., ha manifestado que saben que el acusado desplazó el vehículo para perseguirlo "porque la lógica lleva a pensar eso" y porque, en base a los criterios técnicos de la Guardia Civil y al lugar donde se encontró el cuerpo, la reconstrucción de los hechos es "perfectamente compatible a que el autor saliera del coche y lo persiguiera porque creía que había visto algo --en referencia a los disparos contra D.F.V.--".

Asimismo, ha declarado que en las pruebas de ADN practicadas en el interior del coche se encontró una muestra de ADN, que en el informe de la investigación se consideró como 'Varón 2', que "es completamente distinta a la de A.M."

En cuanto a las armas con las que se produjeron los disparos que acabaron con la vida de D.F.V. y M.A.C.J., ha justificado que estas se encontraban "en muy mal estado y no conservaban restos de ADN".

Por su parte, la acusación particular de la familia de D.F.V. ha apelado al "sentido común" del jurado y ha sostenido que J.M.M. ha "mentido descaradamente" en el juicio. Además, ha destacado también que el chiringuito que era propiedad del acusado y en el que tuvieron lugar los hechos, era "un arsenal" y estaba "lleno de cartuchos".

Mientras, la acusación particular de la familia de M.A.C.J. ha añadido que en el juicio la defensa ha "buscado un móvil" para acreditar que fue A.M. el responsable de los hechos pero ha manifestado que esta estrategia "no se sostiene".

DEFENSA

Finalmente, el abogado defensor de J.M.M. ha afirmado que un Tribunal Superior de Justicia o un Tribunal Supremo "jamás podrán llevar a la condena" a su defendido y ha recalcado que existe una "nula actividad probatoria" de que este fuera responsable de los hechos.

El abogado ha puesto de relevancia que las conclusiones del Ministerio Fiscal y las acusaciones "no hablan de toxicología ni balística" sino de "la lógica". "Se os convence con que haya pruebas de acusación y no se os puede convencer por la lógica", ha dicho dirigiéndose al jurado.

El letrado se ha preguntado por qué no se pidió la extracción de pruebas biológicas a su defendido ya que, ha añadido, hubiera supuesto "una prueba fundamental" en caso de que esta muestra hubiera coincidido con alguna de las recogidas en la investigación. Además, ha recordado que los restos biológicos recogidos fueron pasados por la base de datos de la Guardia Civil y no dieron resultados.

Por ello, ha rechazado que las muestras que fueron nombradas como 'Varón 2' pertenezcan a su cliente. "'Varón 2' es un anónimo y un fantasma que quieren imputar a mi defendido porque no tienen nada contra él", ha añadido.

También ha desacreditado la versión de los hechos de A.M., insistiendo en que este estuvo detenido por estos mismos delitos y que fue el propio Ministerio Fiscal el que solicitó para él la pena de prisión provisional. Sobre esto, ha opinado que las acusaciones "han invertido sus roles y se han dedicado a ser defensa de A.M.".

El abogado defensor ha citado también que la Policía justificó la detención de este testigo en base a que había quedado acreditado que había mentido en su relación con los hechos. "Esta es la única verdad objetiva y documentada", ha añadido.

Asimismo, ha apuntado que la declaración de A.M. no coincide con la versión del servicio de Balística de la Guardia Civil, ya que estas consideraron que los disparos a D.F.V. se habían efectuado "a ocho o nueve metros" y no "a corta distancia".