El acusado de matar a su vecino con unas tijeras en Ciudad Real asegura que nunca las tuvo en sus manos

CIUDAD REAL, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

F.P.S.H.A, de 34 años, acusado de matar a su vecino de adosado I.A. G. de 59, con unas tijeras en el barrio Los Rosales de Ciudad Real, ha asegurado que nunca tuvo las tijeras en sus manos.

Además, se ha presentado como la víctima del fallecido de quien, supuestamente, recibió golpes y con el que tuvo un forcejeo.

Así lo ha relatado el acusado este lunes tras la lectura del escrito de la defensa en el que se niega que el acusado llevara las tijeras escondidas "ya que son propiedad del fallecido".

F.P.S.H.A ha sostenido en todo momento que no sabe cómo la víctima se cortó y que "salió de su casa para buscarle en estado de nerviosismo y agitación".

"ÉL VINO A MÍ"

Ha relatado que el día de los hechos "salió a limpiar las micciones y excrementos del muro de la fachada de su casa" y que I.A.G.G. salió de su casa "como un energúmeno, gritándole e increpándole con insultos".

"Él vino a mí y le pedí que se tranquilizase".

Ha explicado que la discusión fuerte se produce entre ambas viviendas y que el fallecido se dirigió hacia él, abrió los contadores de su casa mientras, con la otra mano agarraba un objeto metálico alargado, le agarró y zarandeó y le dio un puñetazo.

Asimismo, el acusado ha reiterado que "a traición y por la espalda", el fallecido le "enganchó por el hombro derecho", propinó un puñetazo yl le metió en la entrada de su casa, donde comenzó el forcejeo.

"Me golpeó antes de tener las tijeras en la mano y después me las sacó", ha añadido. Según ha contado el acusado, él únicamente se protegió de los golpes y no sabe cómo se produjeron los 30 cortes, uno de ellos mortal, en la yugular.

Así, ha reincidido en todo momento en que lo dejó "sentado en el suelo con las tijeras en la mano y vivo".