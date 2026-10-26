Adace CLM visibiliza el daño cerebral sobrevenido y pide un mayor apoyo a las familias y personas cuidadoras

Acto conmemorativo por el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido en Toledo - JCCM

Más de 20.000 personas viven con daño cerebral adquirido en Castilla-La Mancha TOLEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha, Adace CLM, ha celebrado actos en varios puntos de la región donde ha reivindicado una atención integral, especializada y continuada; un impulso a la autonomía personal; avanzar en sus derechos y en inclusión real; y un mayor apoyo a las familias y personas cuidadoras.

La Plaza Mayor de Ciudad Real ha vuelto a convertirse este lunes en punto de reivindicación, en este caso de la mano de ADACE CLM, que ha celebrado su cuestación anual coincidiendo con el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, que se conmemora el 26 de octubre.

Un acto sencillo en el que el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha dado lectura al manifiesto elaborado este año por la Federación Nacional con el lema 'Cuando las cifras representan vidas', un texto que ha puesto el foco en el impacto del daño cerebral en las familias, los cuidados y la necesidad urgente de una continuidad asistencial real, apoyándose en los datos del último estudio sociológico estatal de la organización, que reflejan que 414.680 personas en España viven con esta enfermedad, una cifra que rondaría las 20.000 en Castilla-La Mancha.

Por ello, desde Ciudad Real, ADACE CLM, como el resto de las más de 40 entidades que forman la Federación Española de Daño Cerebral Adquirido, ha reclamado una estrategia o plan de atención que coordine servicios, recursos y apoyos de forma integral, la elaboración de un censo estatal de personas con esta enfermedad que permita conocer cifras reales que contemplen todas las causas, que se cree la etiqueta diagnóstica del daño cerebral adquirido aplicable en el momento del alta sanitaria para mejorar el seguimiento, y el acceso a una atención integral, inclusiva y universal.

ALBACETE

La Plaza del Ayuntamiento de Albacete ha acogido la cita, en la que Juan Marqueño ha ejercido como presentador y Antonio Pérez y Pilar González, todos usuarios de la entidad, han sido los encargados de poner voz a un documento titulado 'Nadie se queda atrás', a través el cual han reivindicado una atención integral, especializada y continuada; un impulso a la autonomía personal; avanzar en sus derechos y en inclusión real; y un mayor apoyo a las familias y personas cuidadoras.

El alcalde, Manuel Serrano, ha admitido que el daño cerebral provocado por causas como un ictus o un traumatismo cambia la vida de una persona en cuestión de segundos, afectando a su autonomía, a sus relaciones personales, a su vida laboral y a su futuro. Y por supuesto afecta a su entorno familiar y de amigos. "No podemos dejarles atrás ni darles por perdidos, porque ellos y ellas tampoco dan por perdido su futuro, y quieren vivirlo en plenitud".

l diputado del Área Social de la Diputación de Albacete, José González, ha puesto en valor la labor que desarrolla Adace CLM en una provincia en la que se estima que más de 4.800 personas conviven con esa realidad, y más de 20.000 en el conjunto de la región, señalando que llevan más de dos décadas trabajando en atención especializada, acompañamiento profesional y defensa de los derechos de las personas con daño cerebral, además de prestar apoyo a sus familias.

TOLEDO

En Toledo, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha participado en el acto conmemorativo por el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, organizado por la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha.

Durante el encuentro, García Torijano ha subrayado que "el alta hospitalaria no puede significar el final de los apoyos" para el daño cerebral. Tras la fase hospitalaria, muchas personas siguen necesitando ayuda para comunicarse, desplazarse, recordar, organizar sus rutinas o mantener sus relaciones sociales. Algunas secuelas resultan visibles y otras pueden pasar inadvertidas.

La consejera ha recordado, además, que la autonomía significa "poder decidir cómo vivir, contando con los apoyos necesarios", y ha puesto el acento en la información y el acompañamiento que necesitan las familias. Según las estimaciones regionales, más de 20.000 personas viven con daño cerebral adquirido en Castilla-La Mancha.

Daño Cerebral Castilla-La Mancha, entidad nacida en 2002, cuenta con nueve Centros de Atención Directa situados en Albacete, Almansa, Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Puertollano, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Talavera de la Reina. Estos recursos, que cuentan con el apoyo del Gobierno regional, atendieron a 695 personas durante 2025 y disponen de un equipo de 27 profesionales de distintas disciplinas.

A esta atención se suman otros recursos relacionados con el daño cerebral en la región, con perfiles diferentes: Fundace Castilla-La Mancha desarrolla medidas de apoyo para el ejercicio de derechos; Iguala 3 trabaja en el entorno habitual de las personas; y la Fundación Carmen Arias cuenta en Socuéllamos con un módulo residencial destinado al daño cerebral, con 30 plazas financiadas. La colaboración de la Consejería de Bienestar Social con las entidades se articula, entre otras vías, mediante convocatorias de ayudas para entidades privadas y programas con cargo al IRPF.

El contexto sanitario incluye el proyecto de neurorrehabilitación en fase subaguda de Talavera de la Reina, en el que participa Daño Cerebral Castilla-La Mancha, y la Unidad de Día de Alcázar de San Juan, presentados este año. Estas actuaciones sanitarias responden a necesidades distintas de los recursos sociales y comunitarios, cuya coordinación facilita la continuidad de los apoyos.

Desde Talavera de la Reina, su alcalde, José Julián Gregorio, ha agradecido la labor que desarrolla ADACE CLM, junto a los profesionales, las entidades y las familias que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral sobrevenido.

Gregorio ha destacado la importancia de reconocer el trabajo que realizan estas asociaciones, tanto en la atención y el acompañamiento a las personas afectadas como en el apoyo a sus familias y en la sensibilización de la sociedad.

En este sentido, ha subrayado que jornadas como esta son esenciales para "visibilizar el daño cerebral sobrevenido, dar a conocer sus consecuencias y fomentar una sociedad más informada, empática e inclusiva". Asimismo, ha señalado la necesidad de "escuchar a las personas afectadas y a sus familias, conocer sus necesidades y contribuir a eliminar las barreras que dificultan su plena participación en la sociedad".