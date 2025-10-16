Adjudicadas las obras de pavimentación del acceso oeste a Torrehierro en Talavera

Aprobado el Proyecto Básico y de Ejecución para la recuperación de la Muralla El Salvador-El Charcón de Talavera - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha informado de la adjudicación del contrato menor de obras para la pavimentación del acceso oeste desde la carretera N-502 al Polígono Industrial de Torrehierro por valor de 19.884 euros IVA incluido.

Se trata de una actuación "que responde a la necesidad de mejorar la seguridad y el tránsito de vehículos pesados en una de las principales vías de acceso al recinto industrial".

García-Barroso ha explicado que tras el correspondiente procedimiento de solicitud de ofertas a tres empresas especializadas del sector, finalmente ha recaído a favor de la empresa Asfaltecno Obras y Servicios, S.A, que tendrá un mes para llevar a cabo las actuaciones, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Además, ha subrayado que con "esta intervención se permitirá acondicionar y renovar el firme deteriorado, mejorando la circulación y la seguridad de vehículos y transportes que diariamente acceden al polígono". Asimismo, se procederá a la mejora de la capa de rodadura en la intersección de la calle Edison con la calle Severo Ochoa, donde se han detectado desperfectos.

El edil ha señalado que esta intervención "se enmarca en el compromiso del equipo de Gobierno por mejorar las infraestructuras y accesos del Polígono de Torrehierro, reforzando su papel como motor de desarrollo económico y empresarial de la ciudad".