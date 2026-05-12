Adrián Fernández, premiado por Policía Nacional por su foto 'Rostro en llamas', realizada en el Talavera-Real Madrid

La foto 'Rostro en llamas', del talaverano Adrián Fernández, premiada por Policía Nacional - ADRIÁN FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS

TOLEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo talaverano Adrián Fernández del Valle, de 23 años, ha obtenido el tercer premio en el II Premio de Fotografía Policía Nacional 'Lente Azul 2025', un certamen convocado por la Fundación Policía Española en colaboración con Fundación Globalcaja y Veolia.

Adrián Fernández del Valle trabaja actualmente en la productora talaverana El Retorno Producciones y colaborador de Europa Press para la comarca de Talavera de la Reina, tituló la instantánea 'Rostro en llamas', realizada el pasado 25 de abril durante la eliminatoria de Copa del Rey entre el CF Talavera y el Real Madrid, mientras cubría el evento deportivo.

El fallo del jurado se produjo el pasado 4 de mayo de 2026, tras la reunión celebrada para valorar las candidaturas presentadas al certamen.

El jurado estuvo presidido por la fotógrafa Cristina García Rodero y formado por representantes de la Policía Nacional, la Fundación Policía Española y profesionales del ámbito fotográfico.

El primer premio fue concedido a Germán Gómez Cara por la fotografía 'Una', mientras que el segundo premio recayó en Marcos Atrio Domínguez por la obra 'Incendio1'.