El aforo para las verbenas de San Mateo en la plaza Mayor de Cuenca queda establecido en 8.000 personas

CUENCA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Locales de Protección Civil y de Seguridad han aprobado esta semana el Plan de Organización, Coordinación de Medios y Emergencias, y el Plan Específico de Colaboración y Coordinación, respectivamente, de las fiestas de San Mateo 2025, órganos que han estado presididos por el alcalde Darío Dolz el primero y copresidido por el primer edil y la subdelegada del Gobierno, Mari Luz Fernández, el segundo.

En estos documentos se regula el dispositivo especial en cuanto a organización y seguridad que se pondrá en marcha durante estos festejos, incluyendo las actuaciones de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Policía Nacional y Guardia Civil, cada uno en base a sus competencias, y cuyos efectivos se verán reforzados con vigilantes privados y con miembros del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, se establecerá un aforo de 8.000 personas en la Plaza Mayor para las verbenas nocturnas, de manera que cuando se supere esta cifra se cortará el acceso a la misma. Asimismo, vuelve a procederse al vallado de algunas zonas con especial riesgo de caídas, apelando en cualquier caso a la responsabilidad de la ciudadanía dadas las especiales características del Casco Antiguo, y que se inspeccionarán las hoces con drones a primera hora de la mañana de cada uno de los días de fiesta.

En cuanto a espacios clave en esta fiesta, volverán a instalarse un punto preventivo con sanitarios y bomberos en el barrio del Castillo durante las tardes y noches de cara a la seguridad y control de la zona; el puesto sanitario en el Ayuntamiento, a cargo de Cruz Roja; y Punto Violeta también bajo los arcos del Ayuntamiento, puesto en marcha por el Consistorio con los fondos del Gobierno de España del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género y de la mano igualmente de Cruz Roja, que contará con un equipo específico tanto para la prevención como para la atención e intervención a las víctimas ante posibles agresiones sexistas.

Asimismo, habrá megafonía y carteles en todo el Casco, en ambos casos en español y en inglés, advirtiendo de la suelta de reses; se hará especial hincapié en evitar que haya menores en el recorrido de la vaca, con dispositivos específicos de vigilancia; se instalará vallado de refuerzo para la seguridad ciudadana; y se mantendrán las actuaciones en materia de bienestar animal según viene reflejado en la Ordenanza Municipal del Festejo Tradicional de la Vaquilla Enmaromada de San Mateo en Cuenca.

A estas acciones se suma la realización de inspecciones sanitarias periódicas; de controles de alcoholemia y drogas, y de armas u objetos peligrosos, en los accesos al Casco Antiguo; y de vigilancia en los accesos a la verbena, llevando a cabo las actuaciones necesarias en caso de evacuación. Se mantiene igualmente la prohibición de subirse a la fachada de la Catedral u otros monumentos y se vigilará que se cumpla la normativa en cuanto a protección del patrimonio; se controlarán los diferentes espacios al aire libre para confirmar que se cumple la normativa en cuanto a los elementos que se instalen; y se establecerán las actuaciones necesarias para reforzar los necesarios cortes de tráfico durante la celebración de las fiestas.