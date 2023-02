Agentes sociales y Gobierno C-LM cierran filas en torno al diálogo social y se emplazan a cuidarlo para seguir avanzando

TOLEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y los agentes sociales han vuelto a cerrar filas en torno al diálogo social que impregna sus relaciones, coincidiendo en que es el activo más importante que tiene la región, pues todos los acuerdos que han derivado de él han repercutido en beneficio de la ciudadanía.

Por ello, tanto el Ejecutivo autonómico como la patronal y los sindicatos han coincidido en la necesidad de cuidarlo, toda vez que en regiones vecinas como la de Castilla y León se cuestiona y peligra, y se han comprometido a seguir impulsándolo, para abordar nuevos retos como el de la plena igualdad o la despoblación.

Ha sido en la sede de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), con el encuentro informativo que ha organizado Europa Press y Unicaja Banco de trasfondo, donde la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de Cecam, Ángel Nicolás; el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa; y el de UGT, Luis Manuel Monforte, han vuelto a mostrar su buena sintonía, haciendo balance de todo lo alumbrado al calor de dicho entendimiento.

FRANCO PIDE "SEGUIR ESTANDO A LA ALTURA"

La consejera de Economía, Empresas y Empleo ha reivindicado la importancia del diálogo social en medio de un contexto geopolítico cambiante e inestable, pues según ha defendido ha permitido sellar cantidad de acuerdos, sobre todo en la época dura de pandemia.

Por ello, ha elogiado el trabajo y el esfuerzo de los equipos de las consejería y de los sindicatos y la patronal y a muchos funcionarios, "personas invisibles que se encargan de todo esto, que han estado a altura de circunstancias".

En esta línea, también ha agradecido el apoyo de Ciudadanos al Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo suscrito en plena pandemia, pues "no todo el mundo se sumó a la mesa". "En esos momentos difíciles, donde la gente se moría y había mucho dolor, había partidos que intentaron sacar rédito político y no han estado a la altura", ha condenado, en clara alusión al PP.

Por ello, la responsable regional de Economía, Empresas y Empleo ha abundado en la necesidad de seguir trabajando para que todas los actores del diálogo social "estén a la altura". "No hay peor debilidad que los representantes de los ciudadanos no estemos a la altura. En este país empieza a ser frecuente y eso es un síntoma claro de debilidad del sistema democrático".

A renglón seguido, y pese a reconocer que es preciso seguir trabajando en el campo de la salud y la seguridad laboral, en reducir la brecha entre hombres y mujeres y en que el mercado laboral sea más inclusivo con las personas con discapacidad, Franco ha pedido "seguir avanzando en la unión y la fuerza" que tiene diálogo social, para que Castilla-La Mancha siga siendo una región "atractiva a las inversiones empresariales y generando oportunidades".

EL DIÁLOGO SOCIAL, LA INFRAESTRUCTURA MÁS IMPORTANTE DE C-LM

Mientras, el representante de los empresarios ha defendido categóricamente no conocer otra comunidad que cuente en su haber con tantos pactos firmados entre los agentes sociales, precisando que cada de una de las fotos que inmortalizan esos acuerdos llevan muchas horas de trabajo y mucha gente detrás.

"Castilla-La Mancha es una de las comunidades con menos conflictividad laboral. Los sindicatos de clase y la puta patronal somos capaces de entendernos, sentarnos y llegar a acuerdos", algo ha dicho, que "merece un reconocimiento", porque no pasa en todas partes.

"La infraestructura más importante que tenemos en Castilla-La Mancha es el diálogo social. Hay muchas cosas que la ciudadanía no sabe que tiene gracias a él. Tiene un valor intrínseco que no debemos perder bajo ningún concepto, esté quien esté en el Gobierno y en los agentes sociales. Si no se le da la importancia que tiene, van a empezar a desaparecer cosas", ha alertado.

Nicolás, tras asegurar que en la región se ha normalizado que CCOO y UGT apoyen un plan para los empresarios y los empresarios otro para beneficiar a los trabajadores, ha querido reconocer la labor que en este materia está llevando a cabo el Gobierno regional. "Esto es posible porque el árbitro es neutral y proactivo, y eso no pasa en todas partes. De mi gobierno no puedo hablar mal", ha terminado confesando.

CCOO PIDE "MIMAR" EL DIÁLOGO SOCIAL PARA NO PASARLO MAL

En términos parecidos se ha expresado el responsable regional de CCOO, que tras destacar la acción del Gobierno, ha afirmado que el diálogo social precisa de "sentido común y generosidad".

De igual modo, ha proclamado que no hacer acudido al entendimiento en la crisis derivada del COVID hubiera sido un suicidio. "Los agentes sociales, el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Estado estuvimos a altura y nosotros estuvimos sobresalientes. Nos entendemos perfectamente, firmaría mil veces lo acordado", ha dicho De la Rosa, convencido de que ha sostenido la economía de la región.

"Por eso, el diálogo nunca puede ser cartón piedra. O nos mimamos o lo pasamos todos mal. Sin empresas no hay trabajadores y sin trabajadores no hay empresas", ha añadido el responsables regional de CCOO, satisfecho del papel que el Ejecutivo regional realiza en este campo.

De la Rosa ha concluido destacando que pese a que semilla plantada estos años en la región ha dado sus frutos, es preciso seguir avanzando y abordar nuevos retos, como el de evitar que los jóvenes de Castilla-La Mancha se marchen por falta de oportunidades laborales.

UGT: EL DIÁLOGO SALVÓ PERSONAS

Por su parte, el secretario regional de UGT ha aseverado que en el marco del diálogo social, en esta legislatura que ha complicado la pandemia, se han llegado a grandes acuerdos en momentos muy difíciles, tanto para los empresarios como para la clase trabajadores, que han beneficiado a la ciudadanía, pues "salvó a las personas".

Por ello, ha lamentado que quizá sea necesario "explicar a la sociedad qué es el diálogo social", pues, según ha recordado, gracias al consenso de sindicatos y empresarios los trabajadores gozan de derechos que no se cuestionan como "las vacaciones pagadas o la jornada laboral"

Al igual que sus otros interlocutores, Monforte ha destacado el papel del Ejecutivo regional en este ámbito, pues "ha mediado y ha sido pedagógico para hacernos saber que había que llegar a esos acuerdos", añadiendo que ese clima de consenso que hay en Castilla-La Mancha ha trascendido fronteras y llega hasta Europa.

El secretario castellanomanchego de UGT ha concluido pidiendo a la clase política que se fije en los agentes sociales, que parecen estar "polarizados", para que reduzcan tensión y sellen más acuerdos. "Nos pusimos de acuerdo para aprobar la reforma laboral y los partidos políticos no lo hicieron", ha terminado lamentando.