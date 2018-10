Agudo da por agotada la legislatura y ve al PSOE con miedo ante el nuevo PP de Núñez

Actualizado 21/10/2018 11:05:21 CET

Pide a Page que la solución a un pacto por el agua se suscite en el Parlamento regional y no fuera de él

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha dado por hecho que lo que resta de legislatura no será suficiente para ver más actividad parlamentaria en cuanto a la aprobación de leyes, asegurando que el PSOE castellano-manchego tiene un "miedo notorio" ante la nueva Ejecutiva del Partido Popular.

En una entrevista con Europa Press, Agudo ha considerado que proyectos legislativos del Gobierno que están en trámite avanzado como los de Participación Ciudadana, Garantías Ciudadanas o Bienestar Animal no verán finalmente la luz antes de las elecciones.

En opinión de la 'número dos' del PP castellano-manchego, la "dejadez" del Gobierno se combina con el "bajo estado de ánimo" del PSOE regional, algo que "era de esperar".

"El miedo que tiene el PSOE a la nueva Ejecutiva del PP es algo notorio. Ya han empezado los insultos al nuevo presidente y eso es porque saben que en mayo se les va a acabar el chollo y dejarán el Palacio de Fuensalida", ha indicado Agudo, que ha insistido en que el partido "está desnortado desde el minuto uno" y en plena estrategia de "oposición a la oposición".

APLAZA EL DIÁLOGO CON CIUDADANOS

Sobre una hipotética negociación con Ciudadanos para formar Gobierno en el caso de que fuera necesario, ha descartado abordar esa conversación antes de las elecciones, ya que la intención de momento es "presentar el mejor proyecto para ganar la confianza de los ciudadanos".

Será una vez conocidos los resultados electorales cuando se analizará desde el PP el panorama, siempre "abierto a escuchar y a hablar para tomar decisiones en favor del bienestar de los ciudadanos".

"Lo que no vamos a hacer es repartir sillones y millones como García-Page con Podemos", ha enfatizado, recordando que en todo caso quedan siete meses hasta que lleguen las urnas.

Agudo también ha tenido palabras para valorar la acción política de Podemos en la Comunidad Autónoma. "Un partido nuevo que obtiene dos escaños y poco después entra en el Gobierno. Empezaron a ocupar sillones, cambiaron zapatillas por moqueta y han perdido sus ideales y sus valores", ha finalizado.

PIDE QUE EL PACTO DEL AGUA SE SUSCITE EN LAS CORTES

En otro orden de cosas, Agudo ha hecho referencia a la posibilidad de llegar a un gran acuerdo regional en materia de agua, ante lo que ha pedido al Gobierno de García-Page que se centre en abordar el asunto en las Cortes regionales con los grupos políticos que representan a los ciudadanos.

Agudo ha opinado que es el PP "el partido que siempre ha defendido el agua en cantidad y calidad para la región", algo de lo que ha desmarcado al PSOE.

"Si algo ha conseguido el Gobierno del PP es el Memorándum que garantiza los 400 hectómetros cúbicos como mínimo en los embalses de cabecera", ha defendido Agudo, quien en todo caso considera que "lo que se necesita urgentemente es un pacto nacional por el agua", algo que "ya se avanzó" con Rajoy en La Moncloa.

Ahora, "no se sabe qué quiere el Gobierno del PSOE ni qué tiene programado para solucionar este problema". "Aquí no estamos para decidir si trasvase sí o trasvase no", ha añadido.

Ha urgido igualmente al Gobierno regional a dar explicaciones sobre su estrategia con el agua en sede parlamentaria, y esa es la razón de impulsar una comisión al respecto en el Convento de San Gil.

"Es el PSOE el que gobierna y es quien tiene que dar soluciones, pero ahora parece que no exige al Gobierno de Sánchez lo mismo que exigía a Rajoy", ha opinado.