Agustín Durán y 7 Burbujas, en los espectáculos del Programa de Artes Escénicas de Otoño

Actualizado 25/09/2018 14:25:06 CET

TOLEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, ha presentado este martes el Programa de Artes Escénicas para la temporada de otoño impulsado por su departamento, un plantel encabezado por el cómico ciudadrealeño Agustín Durán o la compañía toledana 7 Burbujas y que incluye representaciones que contarán con figuras como los actores José Luis Gil o Raúl Arévalo.

Según ha explicado Felpeto, la temporada arrancará el 1 de octubre y se prolongará hasta el 6 de enero con más de un centenar de representaciones. En concreto, 111 compañías para 117 espectáculos en 129 municipios adheridos, con la previsión de más de 425 actuaciones.

Dentro de esta programación, tal y como ha recordado, se sigue apostando por la producción castellano-manchega. Así, son un total de 73 compañías las radicadas en la región, con 79 espectáculos y 296 actuaciones del total de la programación.

Felpeto ha dado detalles de la selección de espectáculos de teatro danza o circo escogidos entre más de 1.160 presentados por las compañías y grupos profesionales.

"UNA CITA CONSOLIDADA"

Sobre la programación de otoño, ha recordado que es "una cita consolidada" en el calendario cultural de la región, con un "nutrido grupos de profesionales que ofrecen sus mejores propuestas".

"Como cada año, apostamos por una iniciativa que garantiza el pleno acceso a la cultura, contribuye a la creación de empleo y al desarrollo social y cultura", ha afirmado.

En su opinión, la gestión de la red se caracteriza no sólo por la consolidación de las propuestas, sino "por la creación de nuevos mecanismos administrativos para que las ciudades cuenten con las mejores actuaciones"; como a su juicio ejemplifica el adelanto de los pagos para la financiación de programaciones.

Ha avanzado la intención de aumentar temporadas para que en 2020 tanto gestores culturales de ayuntamientos como el sector vean cumplida su reivindicación. "No podíamos hacer oídos sordos", ha dicho, antes de adelantar que la programación de la temporada de primavera y verano se prolongará hasta el mes de agosto.

"La sociedad suele pensar que la cultura está separada del mercado. Al contrario. Desde el Gobierno hemos incrementado en cada temporada el presupuesto asignado a cada una de las diferentes propuestas de programación, con ingresos directos o mecanismos como el 1% Cultural, gracias al cual se aumenta el presupuesto casi en 200.000 euros", ha celebrado.

BURBUJAS Y CHASCARRILLOS

"Estás muy serio, Ángel. Tómate un agua o algo", han sido las palabras con las que el cómico ciudadrealeño Agustín Durán (Picón, 1982) ha interrumpido el relato del consejero, que de la mano de Israel Muñoz, de 7 Burbujas, han puesto en marcha una pequeña actuación en la rueda de prensa.

Mientras Muñoz desplegaba su talento con burbujas y copas de cristal, Durán narraba su puesta en escena con sus habituales chascarrilos.

"Él se dedica al pompeo y yo a decir tontás", ha dicho Durán, quien ha abroncado al consejero por no programar esta rueda de prensa en un sitio más accesible y organizarla en el Archivo Provincial, en pleno Casco Histórico toledano. "Los fabricantes de retrovisores tienen que estar contentos", ha dicho en alusión a la estrechez de las calles de la capital regional.

Al finalizar la presentación, ha querido poner en valor la apuesta por los pequeños municipios dentro de esta programación. "Un día un productor de Madrid me dijo que si algún día quería llegar a algo en el humor no podría estar un día en Madrid y otro en un pueblo de mierda de Albacete. El que no quiera ir a los pueblos, él se lo pierde. Gracias a esta red de teatros puedo conocer muchos pueblos que se merecen tener estos espectáculos aunque alguna oveja modorra piense que eso es perder caché", ha señalado.

También el toledano Israel Muñoz ha tenido buenas palabras para esta apuesta, poniendo el acento en que la Red de Teatros de Castilla-La Mancha, creada en 1984, ha sido pionera incluso en modelos posteriores tanto en España como fuera. "Incluso en Francia esta política fue una copia, gracias a la de Castilla-La Mancha".