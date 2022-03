Aike pide judicialmente que la intervención en Villaflores, en Guadalajara, respete los materiales originales

GUADALAJARA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Aike-A Guadalajara hay que quererla ha presentado un recurso contencioso-administrativo para pedir que las intervenciones que se lleven a cabo en todo el poblado de Villaflores, tanto en los edificios de titularidad municipal, como el de propiedad privada, sigan las directrices del Plan Especial de Protección y Conservación del Poblado de Villaflores elaborado por el arquitecto Juan de Dios de la Hoz.

"Entendemos que las intervenciones que se hagan en el patrimonio han de cuidarse, en el caso de Villaflores el Plan Especial marca unas directrices que han de seguirse para que todo el poblado tenga unidad", afirma la presidenta de la formación, Susana Martínez.

Es por ello que la formación ha criticado que desde el Ayuntamiento se haya concedido licencia a la empresa propietaria para proceder a la actuación sobre 'La Casona', "permitiendo que se empleen materiales que no se han usado en la construcción original, como es el acero o la chapa, y que no sigue las directrices del Plan Especial redactado por Juan de Dios de la Hoz, que dejaba claro que la importancia de las rehabilitaciones es que no se altere su valor constructivo y arquitectónico".

Desde Aike se preguntan por qué en éste no se tienen en cuentan las directrices de conservación que están ya redactadas con todos los informes sectoriales emitidos y que marcarán el futuro del complejo de Villaflores.