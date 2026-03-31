Albacete aprueba en pleno municipal por unanimidad la revisión del Platemun para mejorar la respuesta ante emergencias

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ALBACETE 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado por unanimidad la revisión, actualización y homologación del Plan Territorial Municipal de Emergencias, Platemun, de Albacete, con el objetivo de mejorar la seguridad, coordinación, operatividad y capacidad de respuesta ante cualquier situación de emergencia.

Según ha señalado el concejal de Seguridad, Alberto Reina, "la actualización del Platemun de Albacete responde, fundamentalmente, a la necesidad de adecuar el instrumento municipal de planificación de emergencias a la normativa vigente y a los actuales escenarios de riesgo, una vez que el anterior había quedado desfasado, tanto desde el punto de vista normativo como operativo".

De este modo, el concejal ha señalado que el nuevo Platemun se alinea con el marco del Sistema Nacional de Protección Civil y con la planificación autonómica, garantizando su plena integración con planes como el Platecam y otros específicos.

Junto al nuevo Platemun, Alberto Reina ha puesto en valor que están en pleno proceso de elaboración los planes específicos contra incendios forestales y ante fenómenos meteorólogos adversos, a los cuales les seguirán los planes específicos por inundaciones, transporte de mercancías peligrosas, riesgo sísmico y riesgo radiológico para que nuestra ciudad esté preparada ante cualquier situación de emergencia.

Desde una perspectiva técnica, el concejal ha explicado que las principales mejoras que proporciona el nuevo Platemun se pueden sintetizar en cuatro bloques: la revisión y actualización del análisis de riesgos; la redefinición de la estructura organizativa y de mando; la mejora de los procedimientos operativos, así como la introducción de un enfoque más operativo.

INICIATIVA PARA MEJORAR LOS CAMINOS DE ALBACETE

También por unanimidad se ha aprobado una iniciativa presentada por el Grupo Municipal Socialista destinada a mejorar la red de caminos públicos de la ciudad.

El portavoz socialista, José González, ha celebrado "la aprobación de la propuesta" que incluye la elaboración de un calendario de inversiones a varios años, basado en criterios técnicos objetivos que prioricen las vías con mayor deterioro o importancia estratégica.

El edil ha defendido que "los caminos son el eje vertebrador de nuestro municipio; conectan nuestras pedanías y la Entidad Local Menor, dan acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas, y son el escenario diario del deporte y el ocio de miles de vecinos y vecinas".

MOCIÓN CONTRA LA GUERRA

Además, ha sido aprobada, con los votos de Unidas Podemos, PSOE y PP, y el voto contrario de Vox, una iniciativa contra la Guerra de Irán y la "escalada bélica en Oriente Medio".

Durante la defensa de la iniciativa, la concejala Nieves Navarro, ha advertido sobre la "amenza real de extensión de la guerra", subrayando que las "consecuencias humanitarias, económicas y sociales que siempre pagan los pueblos". "En un momento de escalada bélica y de amenazas al derecho internacional, Albacete debe decir alto y claro que no quiere ser cómplice", ha apuntado.

El PSOE ha apoyado la iniciativa tras presentar una transaccional, subrayando que "es muy difícil poner excusas" para apoyar el conflicto. "Las guerras benefician a unos pocos, muy poquitos y las sufren los de siempre", ha afirmado la concejala del PSOE Juani García Vitoria.

La concejal del PP, Rosa María González de la Aleja, ha marcado el apoyo de su formación a la iniciativa, ya que "toda España está en contra de la guerra". "Albacete también está en contra de la guerra", ha afirmado. Sin embargo, ha calificado el eslogan 'No a la guerra' como "populista, falso y manipulador", criticando la acción internacional del Gobierno de España.

Por el contrario, la concejal de Vox, Lorena González, ha defendido su rechazo a la iniciativa "en una ciudad como Albacete que alberga una de las Bases Aéreas militares más punteras de nuestro ejército, así como una escuela de pilotos de la OTAN, con el consiguiente prestigio y beneficios, que deja a la ciudad tanto económicamente como de imagen exterior internacional en el ámbito militar".

INICIATIVA SOBRE IGUALDAD EN EL CUERPO DE BOMBEROS

Finalmente, el Pleno ha rechazado una moción de Unidad Podemos destinada a establecer cuotas femeninas en las próximas oposiciones de Bomberos y exigir a la Junta una 'Ley del Fuego' que regulase el acceso y las funciones de los bomberos no forestales.

La moción ha sido apoyada por el Grupo Municipal Socialista, y rechazada con los votos del Partido Popular y Vox. El PSOE ha defendido que trabajar en la igualdad de oportunidades debe ser transversal y que la adecuación de los criterios de acceso adaptados no suponen una renuncia a capacidades.

Por su parte, el Partido Popular ha argumentado que la última convocatoria fue aprobada en la Mesa correspondiente, con una representación paritaria de todos los grupos políticos.

Desde Vox, la concejal Sonia Rosa Sánchez, ha argumentado su defensa de que "los servicios de emergencia deben regirse exclusivamente por los principios de mérito, capacidad y preparación". "No es razonable introducir criterios que puedan alterar la objetividad en procesos selectivos de máxima exigencia", ha afirmado.