Albacete aprueba su presupuesto por valor de más de 229 millones tras asumir enmiendas de concejales no adscritos

Pleno en el Ayuntamiento de Albacete - AY ALBACETE

ALBACETE 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado los Presupuestos Municipales para el año 2026 con un montante de más de 229 millones de euros, tras la incorporación de las enmiendas presentadas por los concejales no adscritos.

Se incrementa la cuantía del proyecto inicial en 315.000 euros, por lo que finalmente asciende a 229.488.745 euros, lo que supone un aumento de más de 21 millones de euros que el pasado año, un 10% más.

Se debe principalmente a la subida del Capítulo de gastos de personal, a la actualización de los contratos de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos, el de mantenimiento de zonas verdes y a las inversiones presupuestadas con el P.A.I. de la Unión Europea, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

UNA BUENA NOTICIA

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha calificado de "noticia muy positiva" la aprobación de las cuantas, que permitirán "avanzar, atender a los más necesitados y alcanzar objetivos compartidos del rico tejido asociativo social y económico de Albacete".

Ha asegurado que "es un presupuesto expansivo y prudente, ambicioso y responsable, el de una ciudad que crece, aprovecha las oportunidades que llegan de Europa, protege a quien más lo necesita, apuesta por la familia, la vivienda, la igualdad, el empleo, la cultura, la educación y el deporte, así como por la promoción de la ciudad, por Albacete y los albaceteños como nunca antes se había hecho".

Serrano ha puesto en valor el crecimiento que presenta el Presupuesto para 2026 en igualdad, políticas sociales, atención a la mujer, apoyo a la inmigración, estímulos a la participación, con 50 millones de euros para la cultura, educación y deportes, y otros 45 millones de euros más para el medio ambiente y la sostenibilidad.

Además, Manuel Serrano ha lamentado los votos en contra de otros grupos políticos a este Presupuesto para 2026, asegurando que "frente a esta negativa, la única ideología de este equipo de Gobierno se llama Albacete".

ATAJAR PRINCIPALES PROBLEMAS

El concejal de Hacienda, Alberto Reina, encargado de defender el proyecto del Presupuesto, ha puesto en valor que es el tercero que el Equipo de Gobierno saca adelante en lo que lleva en la Corporación, asegurando que "es el presupuesto del compromiso con mayúsculas con los albaceteños, que cuenta con importantes novedades para atajar algunos de los principales problemas de nuestros vecinos como es la vivienda, la natalidad o el empleo".

En cuanto a las novedades que incorpora el Presupuesto de este año, tras la incorporación de las enmiendas, Alberto Reina ha explicado que la línea de ayudas para las personas que compren una vivienda para mejorar la accesibilidad, eficiencia energética o compra de equipamiento contará con un millón de euros; el Plan de Apoyo a la Natalidad o Adopción, destinado a la protección de la maternidad, el fomento de nacimientos e impulso a la conciliación, con 300.000 euros.

La mejora de los polígonos industriales privados gestionados por entidades urbanísticas de conservación, contará con 800.000 euros para financiar actuaciones y proyectos de mejora de sus infraestructuras comunes; y el nuevo Premio a la excelencia educativa del alumnado de cuarto de ESO contará con 15.000 euros.

Para ayudar a las empresas y fomentar el empleo, Alberto Reina ha explicado que en 2026 se incrementa en 200.000 euros los recursos para la convocatoria de los planes de empleo; para fomentar la actividad y el emprendimiento empresarial se destinan 130.000 euros; mientras que el programa de becas para jóvenes titulados se dota con 85.000 euros y con 60.000 euros las ayudas a la contratación.

PSOE JUSTIFICA SU RECHAZO

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José González, ha afirmado que el presupuesto presentado "es el reflejo de un gobierno aislado, sin apoyo social y de espaldas a una ciudad que necesita ilusionarse de nuevo".

Ha explicado el voto negativo del Grupo Socialista por la falta de un proyecto real de ciudad y la ausencia de participación ciudadana, poniendo como ejemplo el documento remitido por el Consejo Social de la ciudad, reclamando la recuperación de los Presupuestos Participativos para que la sociedad pueda opinar respecto a las cuentas municipales o el documento de mejoras necesarias en los barrios y pedanías elaborado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA).

A juicio de José González, el presupuesto es fruto de una negociación opaca que sólo busca garantizar la gobernabilidad a base de talonario. "Estamos ante unas cuentas basadas en la compra de voluntades, el señor Serrano tiene la mayoría absoluta de la chequera, manteniendo el salario de concejales no adscritos para que sirvan de soporte a un Equipo de Gobierno aislado", ha indicado.

González ha lamentado que Albacete haya pasado de ser una ciudad "punta de lanza" a estar sumida "en la parálisis, la apatía y el endeudamiento", que alcanzará los 117 millones en 2026, ha informado el PSOE en nota de prensa.

José González ha justificado su rechazo a las enmiendas de los concejales no adscritos por "higiene institucional", calificando su situación de "anomalía democrática". González ha denunciado que estos concejales actúan únicamente como soporte del Equipo de Gobierno de Manuel Serrano a cambio de mantener sus salarios, sosteniendo que las enmiendas aceptadas son una mera escenificación de un pacto previo que no aporta valor real a Albacete.

VOX CARGA CONTRA EQUIPO DE GOBIERNO

La portavoz de Vox Lorena González ha denunciado que el equipo de Gobierno ha tratado de desviar la atención "con un relato ficticio" sobre una supuesto "matrimonio" entre Vox y el PSOE por votar en contra.

"El alcalde, incapaz de defender unos presupuestos que llegan tarde, que nacen adulterados y que no responden a las necesidades reales de los albaceteños, ha optado por intentar tapar su vergüenza política señalando a la oposición", ha afirmado González.

Desde Vox subrayan que su voto en contra responde a "coherencia y responsabilidad", recordando que ya advirtieron durante el debate que se trata de unas cuentas continuistas, cerradas previamente y sin voluntad real de negociación.

González también ha sido crítica con el papel del Partido Popular, al que acusa de haber sostenido el proyecto presupuestario: "El PP ha preferido respaldar este modelo agotado, aceptando enmiendas interesadas mientras rechazaba propuestas útiles para los vecinos".

En relación con las declaraciones del alcalde, Vox rechaza cualquier intento de equiparar su posición con la del PSOE: "Que coincidamos en el voto no significa compartir proyecto. Nuestro rechazo es firme, argumentado y basado en la defensa de los intereses de Albacete".

"Son unos presupuestos que no reflejan el mandato de cambio de 2023, la ciudad de Albacete quiere políticas de derechas y no políticas de centro como asegura el alcalde del PP, y que vuelven a demostrar que este equipo de gobierno ha renunciado a transformar la ciudad", ha concluido González, tal y como informa Vox en nota de prensa.