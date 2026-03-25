Albacete dará ayudas por 60.000 euros para la organización de congresos y convenciones

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ALBACETE 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Empleo, Promoción Económica y Marca Albacete del Ayuntamiento ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones para quienes organicen congresos, jornadas, seminarios y otros eventos similares en la ciudad.

La concejala de Turismo, Rosa González de la Aleja, ha informado de que el Consistorio continúa "trabajando para promover el turismo de congresos y convenciones, que tiene una repercusión muy positiva en la economía y para la promoción de la ciudad, y que además abre nuevas oportunidades para los sectores de hostelería y comercio y en general para el crecimiento económico de Albacete".

La cantidad destinada a estas ayudas será de 60.000 euros, "una cuantía que podría ampliarse si fuera necesario sin necesidad de nueva convocatoria. Este equipo de gobierno ya incrementó sensiblemente la dotación de estas ayudas, y seguiremos haciéndolo para que ninguna entidad o colectivo que desee organizar un congreso en Albacete se quede sin apoyo del Ayuntamiento".

Las ayudas llegarán a entidades "organizadoras de congresos, seminarios, convenciones o eventos similares, que fomenten y promocionen la actividad congresual en el municipio de Albacete durante este año 2026 promoviendo el intercambio y la difusión de saberes científicos, profesionales o empresariales relativas a cualquier área del conocimiento".

Pueden ser beneficiarias de ayudas entidades de derecho público como universidades u organismos públicos de investigación.

También las asociaciones legalmente constituidas, colegios profesionales, sociedades científicas u otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Igualmente pueden optar a subvención las empresas o sociedades del sector de los congresos, las convenciones y las ferias.

Se consideran gastos subvencionables el alquiler de equipos, locales, salones, carpas y similares, la megafonía, el personal de asistencia para eventos, la traducción simultánea, la producción y edición de materiales relacionados con el evento, los gastos directos de los conferenciantes (viajes, dietas, manutención y alojamiento), y otros gastos incluidos en el programa del congreso, salvo servicios de hostelería, catering, alimentación, bebidas, invitaciones y atenciones protocolarias.

Para conceder las ayudas se tendrá en cuenta el ámbito geográfico del encuentro, su volumen y duración, y las actividades complementarias. En los congresos de ámbito internacional la subvención podrá llegar a un máximo de 8.000 euros, en los nacionales será de 7.000 euros, en los regionales 5.000 euros, y en los provinciales 4.000 euros.

En la convocatoria del pasado año el Ayuntamiento concedió ayudas a 17 encuentros profesionales, con cantidades que oscilaron entre 1.500 y 4.500 euros por evento y una temática muy variada, desde temas sanitarios a económicos, agrarios o jurídicos. La ciudad acogió en 2025 casi 80 eventos corporativos como congresos y jornadas formativas

González de la Aleja ha animado a colegios, colectivos y empresas a "traer a nuestra ciudad profesionales y grupos de toda España e incluso del extranjero, porque tenemos las mejores infraestructuras y numerosos atractivos que deben consolidarnos como un destino ideal para el denominado turismo de congresos y convenciones".

Además, la concejala ha recordado que el pasado fin de semana se llevó a cabo un 'farm trip' organizado por el Ayuntamiento para dar a conocer a una veintena de profesionales del sector turístico las potencialidades de nuestra ciudad para acoger eventos profesionales, "porque el turismo MICE es básico para el desarrollo económico de Albacete. Los recursos e infraestructuras de la ciudad, y también los grandes atractivos de nuestra oferta gastronómica, comercial y cultural, son junto a la calidad de vida que aquí se disfruta elementos a favor de consolidar a Albacete como lugar de celebración de congresos y eventos".

SUBVENCIONES PARA MICROEMPRESAS

Por otro lado, la Comisión de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento ha aprobado la convocatoria de subvenciones para el impulso a la microempresa, con un presupuesto que asciende a 130.000 euros y que según la concejala del área, Lucrecia Rodríguez de Vera, refleja "el compromiso firme y decidido del Ayuntamiento para apoyar al tejido empresarial, que es el principal generador de riqueza y empleo en la ciudad, sobre todo las pequeñas empresas".

El pasado año se incrementaron estas ayudas en 30.000 euros y las subvenciones llegaron a un centenar de empresas. Para este año se mantiene la dotación porque "es importante ayudar a las nuevas microempresas que inician su actividad empresarial en el municipio, para que durante su período de consolidación puedan afrontar cargas por causas económicas, financieras, administrativas, fiscales, competitivas o estratégicas".

Las subvenciones se otorgarán mediante prorrateo del importe global entre los beneficiarios, y podrán acogerse a ellas las microempresas del sector privado con domicilio fiscal y desarrollo de la actividad en el municipio. Pueden solicitar ayudas las empresas que iniciaron su actividad durante el pasado año, y cuyos promotores contaron con el asesoramiento previo del Servicio de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Estas subvenciones son compatibles y complementarias con las ayudas concedidas por otras administraciones públicas o entidades privadas, y específicamente con las que tengan por objeto el fomento de la contratación o las prácticas laborales.