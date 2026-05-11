Albacete estrena el Centro de Salud Zona 3, uno de los más sostenibles del país

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura el nuevo Centro de Salud número 3 de la ciudad. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

ALBACETE 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado el nuevo Centro de Salud Zona 3 de Albacete, que abrió sus puertas el pasado 9 de marzo, siendo uno de los más sostenibles de España, ya que el estudio de arquitectura y la empresa constructora han trabajado para para que el edificio tenga 'sello verde' certificado por el GBCe (Green Building Council de España).

Este sello verde es un método de evaluación de sostenibilidad de los edificios, analizando los aspectos ambientales y sociales, garantizando unas exigencias mínimas en diferentes áreas como parcela y emplazamiento, energía y atmósfera, recursos naturales, ambiente interior, aspectos sociales y calidad de la edificación.

Así lo ha indicado durante la inauguración el consejero de Sanidad, Fernández Sanz, que ha destacado que, en la actualidad, solo dos centros de salud en España están certificados con este sello verde y hay otros cinco registrados para su obtención. De ellos, tres son de Castilla-La Mancha: el que ha sido inaugurado hoy en Albacete, el Ciudad Real 4 y el de Carrión de Calatrava (Ciudad Real).

Mientras, el presidente autonómico ha valorado que las nuevas instalaciones del centro, situado en la calle Torres Quevedo de la capital de provincia, destacan por su "escala de confort, luminosidad e incluso aspecto visual", tras una construcción "muy tutelada por los propios vecinos" del barrio y que ofrecerá a unas 16.000 personas una atención "de calidad y eficiente".

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha agradecido al presidente y al consejero por la inversión del centro de salud, así como de la apuesta para priorizar la atención a los ciudadanos más vulnerables, lo que ha considerado como un gran ejemplo "de lo que debería hacer un Gobierno".

Por último, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha destacado el estado final del nuevo centro, el cual "se ha reconvertido de manera extraordinaria en un espacio público para atender lo primordial, que es la salud de los ciudadanos".

Serrano ha recordado el viejo estado del centro previo, situado en la plaza de Villacerrada, "un local oscuro, angosto y además estrecho" en comparación con las nuevas instalaciones. "Los ciudadanos ganan un gran centro de salud y lo hacen en el corazón del barrio", ha remarcado el primer edil.