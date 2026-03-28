Albacete pedirá a comunidades de propietarios su visto bueno para la instalación de pisos turísticos en plantas bajas

ALBACETE 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete pedirá a las comunidades de propietarios su visto bueno para la instalación de pisos turísticos en plantas bajas en edificios de la ciudad. Una iniciativa que pasará por el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo del próximo lunes, 30 de marzo.

El concejal de Urbanismo, Julián Garijo, ha anunciado que "el próximo lunes se celebrará un Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo, si se ratifica en el mismo su carácter de extraordinario y urgente, para clarificar la posición del Consistorio en cuanto a la implantación de pisos turísticos en la ciudad, tras los intentos de generar incertidumbre, malestar y confusión entre la ciudadanía por algún partido político de la oposición".

"Estamos hablando de dos casos totalmente diferenciados", ya que, por un lado, se van a prohibir las licencias para pisos turísticos en entreplantas y plantas primeras para los que sea necesario acceder a través del portal o de las zonas comunes del edificio, recordando en este sentido que con el anterior equipo de gobierno socialista esta situación para pisos turísticos estaba permitida para edificios existentes antes de 1999, tomándose ahora la iniciativa por parte del gobierno municipal de prohibirlos en todo caso.

De hecho, el concejal ha señalado que el anterior gobierno municipal socialista aprobó un texto refundido de las Normas Urbanísticas del PGOU incluyendo esta permisividad, texto que se llevó como dación de cuentas, es decir, sin derecho a debate, al Consejo de Gerencia de 13 de julio de 2022, además en una sesión extraordinaria y urgente, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Por otro lado, Julián Garijo se ha referido a la implantación de pisos turísticos en plantas bajas con acceso independiente del edificio. Asunto que se debatió en el pasado Consejo de Gerencia celebrado el día 19 del pasado mes de febrero.

El concejal ha explicado que el debate se centró en una interpretación de la Ley de Propiedad Horizontal que dice que el propietario de cada vivienda que quiera realizar un cambio a piso turístico, deberá obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios.

De este modo, para dar la máxima participación a las comunidades de propietarios y "atajar de raíz la situación de incertidumbre, malestar y confusión entre la ciudadanía creada seguramente con fines partidistas", se propondrá que --en este caso de implantación de pisos turísticos en plantas bajas con acceso independiente-- se consulte a la comunidad de propietarios y tengan que dar su aprobación para que se pueda conceder licencia urbanística.

Si este asunto se aprueba en el Consejo de Gerencia a celebrar el lunes, deberá ser ratificado por el pleno a celebrar el próximo martes 31 de marzo.