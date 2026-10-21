Albacete presenta el concurso del cartel de Carnaval 2027 con 1.500 euros de premio

ALBACETE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura y Festejos, Elena Serrallé, ha informado este miércoles de la propuesta de bases y convocatoria del concurso del cartel de Carnaval 2027, que será llevada a Comisión para su posterior aprobación.

El certamen tiene como finalidad elegir la imagen oficial de estas fiestas y contempla un único premio de 1.500 euros, así como un proceso de participación ciudadana para decidir la obra ganadora entre los tres carteles seleccionados previamente.

Serrallé ha destacado que "el cartel es la primera invitación a vivir el Carnaval y una oportunidad para expresar, a través del diseño, la imaginación y el carácter de esta celebración". En este sentido, ha señalado que el concurso permitirá "sumar el talento creativo y la participación ciudadana a una fiesta que construimos entre todos", dando cabida tanto al trabajo de los autores como a la opinión del público en la elección de la imagen que representará al Carnaval albaceteño.

La propuesta establece una convocatoria abierta a autores nacionales y extranjeros, así como a profesionales en representación de una entidad empresarial del sector o de una unión temporal de empresas. Cada participante podrá presentar una única obra, de técnica libre, y será responsable de que no existan derechos de terceros sobre el trabajo, así como de las cuestiones relativas a los derechos de imagen.

El plazo de presentación se abrirá al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el 8 de enero de 2027 a las 14.00 horas.

Las bases contemplan que, si durante el proceso de diseño se utilizan recursos externos o herramientas de inteligencia artificial generativa, su empleo deberá indicarse expresamente, identificando y detallando dichos recursos. Su utilización no constituirá motivo de exclusión. Además, los participantes deberán aportar una guía del proceso y de los métodos empleados en la creación del cartel, preparada en PDF e impresa para su inclusión en un sobre cerrado, sin datos personales, adherido a la parte posterior de la obra.

El cartel deberá tener un formato vertical de 70 por 100 centímetros e incorporar una adaptación horizontal de 200 por 80 centímetros para los soportes que requieran esta disposición. Los originales se presentarán montados a sangre sobre cartón pluma de un mínimo de cinco milímetros de espesor, sin cristal protector ni marco.

En la parte posterior deberá pegarse la versión horizontal, impresa en papel de tamaño A4. La reproducción de la obra se realizará en cuatricromía, por lo que quedan excluidas las tintas especiales de color oro, plata y fluorescentes, así como las tintas Pantone.

En los trabajos realizados mediante sistemas informáticos se deberá entregar, junto a la reproducción a color, un dispositivo de memoria USB con los archivos originales finales de las dos versiones, en formato vectorial o rasterizado, y con versiones en los modos de color RGB y CMYK.

Las imágenes rasterizadas deberán tener una resolución de 300 píxeles por pulgada y respetar las dimensiones previstas para ambos formatos. Se admitirán archivos PDF, EPS, SVG, AI, PSD, PSB o TIFF sin compresión y, en el caso de técnicas digitales, se aportarán los originales editables con los elementos separados por capas o un sistema equivalente. El dispositivo incluirá también la ficha técnica de los procedimientos empleados y las fuentes tipográficas utilizadas.

Todas las propuestas deberán incorporar los textos 'Carnaval 2027' y 'Ayuntamiento de Albacete', además del escudo oficial de la ciudad que acompañará a las bases. El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de modificar o sustituir el escudo incluido en el original, así como de variar su ubicación en la composición definitiva del cartel premiado.

La selección contará con un jurado integrado por dos representantes de la Asociación de Diseñadores Profesionales de Albacete, uno de la Asociación Provincial de Empresas de Industrias Gráficas, uno de la FAVA, uno de la Asociación de Fotografía y uno de la Asociación de Prensa de Albacete.

También formarán parte dos representantes técnicos municipales, del Servicio de Cultura y Festejos y de la Universidad Popular, junto a tres artistas de reconocido prestigio en el ámbito del diseño o de las artes plásticas. La secretaría corresponderá a la jefa del Servicio de Cultura y Festejos, o a la persona en quien delegue, con voz y sin voto.

El jurado seleccionará tres carteles finalistas y, posteriormente, se abrirá un periodo de participación ciudadana de al menos tres días, mediante votación individual a través de los medios habilitados.

La obra más votada por el público será la ganadora, siempre que su autor reúna los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario. Si no los cumpliera en el momento de la entrega del premio, se propondrá al siguiente participante con mayor número de votos y así sucesivamente.

El periodo de participación ciudadana y el procedimiento de votación se difundirán para facilitar su conocimiento por parte de la población. El resultado se dará a conocer en la página web municipal y a través de los medios de comunicación, además de comunicarse personalmente al ganador.

El jurado podrá proponer que el premio quede desierto si considera que las obras no reúnen una categoría artística aceptable, y la concesión definitiva se formalizará mediante resolución de la concejala delegada de Cultura y Festejos.

El premio previsto asciende a 1.500 euros, cantidad a la que se aplicarán las retenciones fiscales correspondientes. El cartel ganador quedará en propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Albacete, que podrá reproducirlo y utilizarlo con fines promocionales, incluida su difusión en medios digitales y redes interactivas, así como su reproducción en artículos promocionales, directamente o mediante autorización a terceros.

Los trabajos podrán entregarse personalmente o enviarse por correo al Servicio de Cultura y Festejos, situado en el Museo Municipal, en la plaza del Altozano, sin número, y serán rechazados los que se presenten fuera de plazo.

Los originales deberán acompañarse de un sobre cerrado con los datos identificativos y de contacto del autor, incluidos nombre, apellidos, domicilio, teléfono, NIF y correo electrónico. En el exterior figurará el mismo lema que en la parte posterior del cartel, para preservar la identidad del participante hasta el fallo.

Las bases establecen que quedarán excluidas las propuestas que atenten contra valores como los derechos humanos, la paz, la solidaridad, la igualdad de género, la coeducación, el respeto a la libertad de opción afectivo-sexual, la conservación del medio ambiente, la defensa de los animales y la convivencia intercultural. La participación supondrá la aceptación íntegra de las condiciones del concurso.

El Ayuntamiento extremará el cuidado de los originales recibidos, si bien las bases delimitan su responsabilidad ante posibles daños, pérdidas o circunstancias fortuitas durante el proceso. Los carteles no premiados que no sean retirados en el plazo de tres meses pasarán a ser de propiedad municipal.

Una vez aprobadas por la Junta de Gobierno Local, las bases y la convocatoria se publicarán en la página web y en el tablón electrónico del Ayuntamiento, junto con el correspondiente extracto en el Boletín Oficial de la Provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.