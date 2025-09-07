Albacete vive momentos "de emoción" con la cabalgata y la apertura de la Puerta de Hierros que dará comienzo a su Feria

ALBACETE, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Albacete vive momentos "de emoción" este domingo a la cabalgata y la posterior apertura de la Puerta de Hierros que da comienzo a la Feria de la ciudad, un momento que, según el alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, simboliza el hecho de que la ciudad se abre "de par en par al resto del mundo" durante diez días que "van a ser inolvidables".

Serrano, en declaraciones a los medios, ha aseverado que la Feria de Albacete es "patrimonio nacional". "Es la mejor feria del mundo y la vamos a celebrar como la celebramos los albaceteños y albaceteñas, con hospitalidad, con cercanía, con acogimiento, también con emoción y amos a vivir una experiencia inolvidable", ha manifestado.

El alcalde ha apuntado que la Feria es algo que identifica a los albaceteños, que la llevan "muy dentro" y que ha configurado "parte de la marca" de la ciudad y a la sociedad albaceteña.

"Son momentos también de emoción donde se mezclan muchos sentimientos porque es el gestionar la ilusión, el gestionar también de alguna forma la devoción de la gente por la Feria, por la Virgen, por algo que llevamos muy dentro los albaceteños, y cuando abramos la Puerta de Hierros se liberará la tensión y empezaremos a celebrar 10 días inolvidables", ha proseguido.

El primer edil no ha querido olvidarse de agradecer su labor a "todos los que hacen posible" la Feria, como los médicos, voluntarios de Protección Civil, Policía, Bomberos, a quienes han contribuido a configurar la programación "y en definitiva a toda la sociedad".