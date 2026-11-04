Alcalde de Albacete celebra las actuaciones policiales contra los supuestos empadronamientos ilegales en la ciudad

Archivo - El alcalde de Albacete, Manuel Serrano. - AYUNTAMIENTO - Archivo

ALBACETE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha expresado la satisfacción del Ayuntamiento por la actuación de la Policía Nacional que ha permitido la detención en Albacete de un hombre.

El detenido está acusado de falsificar contratos de arrendamiento y facturas de electricidad, con la intención de empadronar a inmigrantes en cuatro viviendas sin el consentimiento de los propietarios, según ha informado el Ayuntamiento mediante nota de prensa.

Serrano ha puesto en valor la rápida actuación del Ayuntamiento en esta materia, desde que tuvo conocimiento de la posibilidad de empadronamientos irregulares, así como ·"la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que ha dado sus frutos respondiendo a una legítima preocupación ciudadana".

El alcalde ha destacado la eficacia de la investigación policial, que también ha identificado a varios colaboradores del detenido y que continúa abierta para determinar si existen más casos o si se ha producido un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Previamente, el Ayuntamiento había puesto en conocimiento de la Policía Nacional el pasado mes de agosto que se habían detectado posibles casos de empadronamientos sin conocimiento de los residentes reales.