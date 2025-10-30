El alcalde de Ciudad Real atribuye la dimisión de Chamorro a una "crisis interna" de Vox

CIUDAD REAL 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ciudad Real, el 'popular' Francisco Cañizares, ha restado trascendencia política a la dimisión del diputado nacional y ya exconcejal de Vox, Ricardo Chamorro, al considerar que se trata de "problemas y crisis internas dentro de un partido que está en el Ayuntamiento".

A preguntas de los medios durante una visita a las obras en la presa del embalse de Gasset, Cañizares ha señalado que el equipo de Gobierno debe ser "muy respetuoso" con las decisiones que adopten los grupos municipales sobre su organización interna, deseando a Vox que "acierte" en su reorganización "en la medida en que es un grupo importante dentro del Ayuntamiento de Ciudad Real".

Preguntado por las acusaciones de Chamorro, que le responsabilizaba de haber "favorecido el transfuguismo" tras la incorporación de Regino Pérez como concejal no adscrito pese a formar parte de la lista de Vox, el alcalde ha rechazado cualquier implicación.

"Como se ha demostrado, el problema no era de la Alcaldía de Ciudad Real ni del alcalde, era un problema interno de Vox. Esperemos que encuentren la mejor solución posible".

Respecto al papel que pueda desempeñar el nuevo concejal, que tomará posesión este viernes, Cañizares ha afirmado que "no puede ofrecer ningún tipo de valoración sobre personas que no pertenecen ni al PP ni al equipo de Gobierno", subrayando que "serán ellos los que a lo largo de los próximos meses vayan demostrando cuál es la posición que van adoptando".

Ante la posibilidad de que este nuevo edil sea clave para los acuerdos municipales a partir de ahora, el regidor ha señalado que "los votos son los que son y los concejales que están son los que resultaron elegidos", añadiendo que "habrá que ver cómo evoluciona la situación".

Preguntado también por si la salida de Chamorro podría contribuir a normalizar las relaciones entre PP y Vox, Cañizares ha insistido en que "es un asunto interno" del partido y ha reiterado su disposición al diálogo.

"Nosotros siempre, con Vox y con todo el grupo, vamos a estar con la mano tendida para buscar lo mejor por la ciudad, acuerdos y soluciones en beneficio de los vecinos", ha apuntado.

El alcalde ha concluido asegurando que el Gobierno municipal seguirá "centrado en el cambio que está experimentando la ciudad, un cambio notable y palpable, al que esperamos se sumen el máximo de concejales y grupos posibles".