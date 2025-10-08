El alcalde de Ciudad Real pide a Page la colaboración de Junta para concluir las obras del fallido teatro-auditorio

CIUDAD REAL 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, solicitará al presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la colaboración de la Junta para finalizar las obras del fallido teatro-auditorio de la capital provincial, "paralizadas desde hace más de 15 años", y que parecen ver la luz al final del túnel tras habérsele concedido al Ayuntamiento de Ciudad Real más de 12 millones de euros provenientes de los fondos EDIL.

Así lo ha señalado, a preguntas de los periodistas, el alcalde ciudadrealeño después de que este martes el presidente regional indicara que "ayudará" a las ciudades de la región que se han quedado fuera de esta convocatoria de fondos europeos, entre las que se encuentran Toledo, Valdepeñas o Alcázar de San Juan, y al no haber recibido Ciudad Real la totalidad del importe solicitado inicialmente.

Cañizares ha señalado que, "independientemente de lo que dijo ayer el presidente", el Ayuntamiento pedirá formalmente la implicación del Gobierno regional.

"La Junta no puede quedar fuera de la ayuda a una capital de provincia en algo que ha pagado entero en otras ciudades de Castilla-La Mancha", ha manifestado, en referencia a proyectos culturales financiados por el Gobierno regional en otras localidades, como el Auditorio Pedro Almodóvar de Puertollano.

El regidor ha aprovechado su intervención para lamentar que los ayuntamientos de Castilla-La Mancha se encuentren "abandonados por la administración regional" en materia de inversiones.

"Somos una de las comunidades autónomas donde los consistorios estamos más solos. No hay programas serios de inversión de la Junta ni colaboración en materias que incluso son de su propia competencia", ha denunciado.

En este sentido, ha pedido a la Junta que impulse líneas de subvención dirigidas a los municipios y que "entre en razón" para apoyar proyectos que son estratégicos para el desarrollo cultural y económico de las ciudades, como es el caso del teatro-auditorio de Ciudad Real.

"Sería incomprensible que el Gobierno de Page, con competencias en cultura, se negara a colaborar en la construcción de un auditorio en una capital de provincia", ha afirmado.