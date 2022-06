El alcalde critica la campaña 'Albacete, caga y vete' y pedirá la retirada del logotipo del Ayuntamiento

Carga contra Serrano (PP) por seguir difundiendo el vídeo para criticarlo: "No tiene otra cosa que hacer en todo el día"

ALBACETE, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Emilio Sáez, ha criticado la campaña ficticia denominada 'Albacete, caga y vete' en la que alumnas de una escuela de publicidad de Madrid utilizaban ese eslogan en un trabajo de clase para simular una acción publicitaria en común entre el Consistorio y la AECC para un cribado de cáncer de colon, avanzado que solicitará formalmente que, al menos, se retire el logotipo del Ayuntamiento del video difundido por redes.

Así lo ha asegurado a preguntas de los medios tras una rueda de prensa el mismo día que surgía la polémica, asegurando que si bien él no ha visto el video, no quiere darle "más promoción", ya que "no beneficia a la ciudad de Albacete".

Ha lamentado que las alumnas tuvieran "la feliz idea de meterse" con la ciudad, algo que considera "erróneo". "Estamos cansados", ha dicho Sáez sobre el popular chascarrillo, añadiendo que dentro de la libertad de expresión, "cada uno puede decir lo que considere, pero no utilizar los símbolos del Ayuntamiento para que el vídeo parezca veraz".

CRÍTICAS A MANUEL SERRANO

Emilio Sáez ha aprovechado para criticar la postura del portavoz del PP en la ciudad, Manuel Serrano, quien para criticar el vídeo lo ha redifundido por sus redes sociales.

"Me sorprende que la oposición y el portavoz no tengan otra cosa que hacer al cabo del día y se dediquen a subir a sus redes el propio vídeo para que se siga difundiendo", ha indicado.

Esta acción responde, ha dicho, a "falta de estrategia". "Yo no le voy a dar más publicidad", ha zanjado.