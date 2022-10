Alcalde de Fontanar niega trato de favor en una obra menor y dice que "nunca" actuó de forma "arbitraria"

GUADALAJARA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad guadalajareña de Fontanar, Víctor San Vidal, en su declaración como acusado en el juicio celebrado este martes en la Audiencia Provincial de Guadalajara, ha negado que haya existido ningún trato de favor en la adjudicación de una obra menor a la madre de un supuesto amigo (M.A.J.B), a la que ha dicho que conoció porque ofreció sus servicios para el vivero de empresas, y ha subrayado que "nunca" ha realizado "nada arbitrario ni irregular".

Así lo ha declarado V.S.V.M. desde el banquillo de los acusados tras casi dos horas de declaración en la que ha respondido tanto a las preguntas de la Fiscalía como a las de la Acusación Particular y a las de la Defensa, acusado por el Ministerio Fiscal de prevaricación administrativa y de otro delito de malversación de caudales públicos, que pide para él cuatro años de cárcel.

Los hechos se remontan a marzo de 2017, siendo alcalde de la localidad el acusado, V.S.V. M., que, según la Fiscalía, aprovechándose de su condición y con la intención de beneficiar a la acusada, con la que tenía una estrecha relación personal, al ser madre de su íntimo amigo, el investigado M.C.J., desoyendo las recomendaciones del informe de la secretaria interventora del Ayuntamiento, le adjudicó directamente la ejecución de las obras de terminación del Sector 4, a pesar de que la misma no tenía experiencia alguna en obras de urbanización ni cualificación profesional adecuada.

Además, a fin de evitar cualquier sospecha sobre la falta de imparcialidad y transparencia de la operación, los acusados, V.S.V.M. y M.A.J.B., decidieron, de común acuerdo, que la adjudicación se hiciese a una entidad creada ex profeso para la realización de dichas obras de terminación del sector 4, a modo de empresa pantalla, pues en realidad se trataba de una sociedad unipersonal, cuya administradora y socia única era la acusada.

Para el alcalde de Fontanar, detrás de las acusaciones vertidas contra él y que le han llevado al banquillo de la Audiencia de Guadalajara hay "algo interesado" por parte de Podemos Fontanar, la formación que presentó la denuncia.

"Eso es una cortina de humo que usan los denunciantes para quitarme de la alcaldía" y a los que "políticamente les vale todo", ha abundado.

"NO INCUMPLIÓ REQUISITOS"

Con algunas salidas de tono en algún momento ante las preguntas de la Fiscalía, el alcalde de Fontanar ha negado relaciones de amistad con el hijo de la adjudicataria de la obra, y ha insistido en que él no incumplió en ningún caso ninguno de los requisitos legales en la adjudicación ni tramitó tampoco nada "a espaldas" de los servicios administrativos del Ayuntamiento ni obtuvo ningún beneficio económico de dichos trabajos sino "quebraderos de cabeza".

Al igual, el alcalde, de 29 años y regidor de este municipio desde 2019 por la formación ETF aunque anteriormente perteneció al PSOE, ha abundado en que el Consistorio tampoco ha recibido "ni un duro" por todo esto y que de no haberse ejecutado dichas obras en ese momento hubiese supuesto la devolución del dinero porque era una partida finalista.

Sobre su relación con el jefe de la Agrupación de Protección Civil e hijo de la administradora, a la que también se juzga en esta vista y a la que se adjudicó esta obra que había quedado sin terminar en el año 2006 (M.A.J.B), el regidor ha asegurado que no hay amistad sino que es hay "una relación como con cualquier otro". "Es conocido y no hay una relación especial sino que es una estratagema" de los denunciantes, ha incidido.

EMPRESA "FANTASMA"

El alcalde ha manifestado también que la decisión de M.A.J.B de crear una empresa para llevar a cabo la obra en el sector 4 fue de ella, aconsejada por su gestor, hecho que posteriormente ha corroborado la propia imputada, insistiendo en que su decisión de adjudicársela a ella fue porque le constaba que tenía una "amplia experiencia" en el sector inmobiliario y en la compraventa, porque era "una persona con bastante prestigio en la zona de Guadalajara".

Según ha asegurado, ella presentó un proyecto de urbanización al Ayuntamiento que luego se modificó en parte porque los vecinos no querían un parque para niños sino para mayores; sin embargo, según el regidor, esto no modificó apenas el presupuesto.

Por su parte, la acusada M.A.J.B., nerviosa y visiblemente afectada, ha apuntado que esto le ha producido un daño del que aún no se ha recuperado, "He tenido que luchar mucho y me ha costado mis psicólogos. Sinceramente no pensé que esto iba a llegar a este extremo; si sé esto, ni hago empresa ni hago obra (...)", ha sostenido, sin negar que la misma le haya aportado beneficios económicos porque es lo que se buscaba.

VERSIÓN DE PODEMOS

Un juicio en el que también han prestado declaración como testigo y coautor de la denuncia, E.P., concejal de Podemos Fontanar, quien ha hablado de "chanchullos", asegurando que si decidieron denunciar supuestas irregularidades en esta obra fue porque desde el Consistorio no se les facilitó la información que habían solicitado previamente, y ha abundado en la relación de amistad entre el alcalde y el hijo de la adjudicataria.

"Entiendo que cuando uno hace una obra lo tiene que hacer con una empresa del sector no con una que se cree para eso. Da la impresión de ser una empresa pantalla", ha subrayado mientras el regidor ha insistido en que la denuncia contra él es "una queja política".

También JM.A., de Podemos Fontanar igualmente, ha suscrito las declaraciones de su compañero de formación, asegurando que si optaron por denunciar fue también motivado por algunas quejas vecinales sobre la ejecución de las obras del sector 4, donde también veía a trabajadores del Ayuntamiento "circulando por la zona haciendo trabajos por la calle y por el parque" y empezaron a ver que había "irregularidades claras".

Además, ha precisado que la alarma saltó al descubrir que la adjudicataria era familiar "directa" del jefe de Protección Civil, y ahí se enteraron que era su madre.

También ha sido citado para declarar el hijo de la acusada y jefe de la Agrupación de Protección Civil entre 2015 y 2016 aproximadamente, M.J., quien ha negado también relación de amistad con el alcalde, aunque no que le conociera de antes de ser alcalde porque estuvo de compañero en la agrupación pero, "simplemente un compañero", ha precisado.

Por su parte, la secretaria del Ayuntamiento desde 2017 ha apuntado desconocer la relación del alcalde con el hijo de la otra acusada y no ha visto como algo anormal que se haga la factura antes de la recepción de la obra al tratarse de un trabajo menor, añadiendo que los contratos mercantiles admiten que los autónomos se puedan convertir en sociedades.

El juicio proseguirá este miércoles tras haber concluido la primera jornada del mismo tras algo más de cinco horas de duración.