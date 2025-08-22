El alcalde de Noblejas convoca a los medios en el quinto día de huelga de hambre ante el deterioro de su estado de salud

TOLEDO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, en huelga de hambre desde el pasado lunes para reclamar al Gobierno regional la construcción del Instituto de Secundaria prometido, ha convocado en la tarde de este viernes a los medios de comunicación, ante el deterioro de su estado de salud.

Está previsto que ofrezca una rueda de prensa a las 18.00 horas en en las instalaciones del Consistorio, donde lleva desde el pasado lunes.

En el vídeo diario que el Consistorio envía a los medios hacia final del día, el doctor Juan José Rodríguez Sendín, que atiende al regidor, ya se mostraba preocupado este jueves, poniendo el foco en que el regidor "no tiene 50 años" sino 76, y "tiene una patología de base".

"Le he visto más afectado, algo que empieza a preocuparme" aseguraba en dicho vídeo el que fuera presidente de la Organización Médica Colegial, que ha alertado de que de proseguir con el ayuno, "puedan producirse daños que, al cabo del tiempo, sean irreversibles a nivel renal o cerebral".

"Esperemos que mañana entremos en razón. Espero poderlo convencer de que desista de seguir con la huelga de hambre. Vamos a esperar a mañana por la mañana. A mi me toca decirle que consecuencias puede tener, aunque es él el que tiene que desistir".

En el vídeo enviado el pasado miércoles, y recogido por Europa Press, el regidor aseguraba que aunque abandonará el ayuno "cuando ya no tenga fuerza ni para decir una palabra", su lucha "la seguirán otros".

"Esto no va a parar", ha dicho el regidor del municipio toledano, que presume de que su iniciativa supone "un modelo nuevo de lucha".

Y es que Jiménez, que se declaraba, "cansado, pero la con fuerza suficiente para seguir luchando y conseguir el objetivo" que se ha propuesto, se mostraba convencido de que su pelea tendrá continuidad, vaticinando "una batalla larga".

"Cuando una persona hace el máximo sacrificio por una idea, hay mucha gente que quiere continuarla. Esta batalla va a ser larga, y la guerra aún más larga, porque no acaba nunca", advertía el primer edil noblejano, que añadía que aunque el Gobierno regional no ceda y construya el instituto reclamado, "los hitos de esta batalla van a quedar en la historia de Noblejas".

El alcalde se mostraba orgulloso de que su protesta en forma de ayuno esté siendo un éxito, gracias a la difusión que de ella están haciendo los medios de comunicación.

"Ha trascendido fronteras y ha llegado hasta Alemania, a través del Zeitung", confirmaba Jiménez, que se mostraba muy agradecido con el apoyo tanto mediático como personal que está recibiendo.